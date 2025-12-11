В польском городе Перемышль произошел скандал из-за установленной неделю назад рождественской праздничной светодиодной инсталляции в виде золотого медведя. Поскольку медведю "одели" синий шарф, у поляков возникли ассоциации с Украиной. Поэтому руководству города пришлось "переодеть" золотого медведя в красный шарф.

О том, что медведя "переодели", сообщил городской голова Войцех Бакун. Он также в комментариях к собственному сообщению отметил, что так и не понял, из-за чего возникла критика.

"Неправильные" цвета

"В Перемышле нам нравятся мишки, поэтому приветствуем нового члена семьи. Золотой, но скромный", – писал мэр неделю назад.

"Маленькое изменение гардероба, чтобы неправильные ассоциации не омрачили магию Рождества", – пишет мэр сейчас.

Войцех Бакун отмечает, что синий шарф на золотом медведе в первую очередь ссылался на цвета герба города. Глава города отнюдь не ожидал критики из-за таких цветов инсталляции.

И такой критики не было. Но критические комментарии появились на Facebook-странице издания Przemyśl Nasze Miasto. Город "все меньше и меньше похож на польский, жаль, что он становится таким украинским", "к сожалению, плюшевый мишка из Киева", "могло бы быть красиво, а получилось как всегда", отметили читатели издания.

Что интересно – когда мишку "переодели", негативные комментарии на странице издания прекратились, но начали появляться в сообщениях Бакуна.

"Да нет, как можно иметь плюшевого мишку в советских цветах? Измените это, потому что трудно на это смотреть!" – отметили пользователи.

Украинский город

Перемышль находится в Подкарпатском воеводстве Польши, это административный центр Перемышльского уезда. От города всего в 14 километрах на запад – украинско-польская граница. Кстати, в июле 2022 года Перемышлю украинским президентом Владимиром Зеленским была предоставлена почетная награда Украины "Город-спаситель".

Однако Перемышль не поэтому считается украинским. Первое упоминание об этом городе фигурирует в киевском летописном своде "Повесть временных лет", под 981 годом. Он был центром удельного княжества Рюрика и Володаря Ростиславовичей, которое впоследствии получило название Галицкого.

Поляки много раз пытались отвоевать Перемышль, и только в 1340 году, по завершении сорокалетней борьбы за Галичину, город оказался под властью королевы Польши Ядвиги Анжуйской. Однако Польша город не удержала – после первого раздела Польши в 1772 году Перемышль вошел в состав австрийской монархии Габсбургов.

В девятнадцатом и в начале двадцатого столетия Перемышль считался украинским, а с 1921 до 1939 года, город принадлежал Польше по условиям так называемого "Рижского мира".

В 1938 году старые фашисты (то есть, немцы) вместе с новыми (то есть, русскими) вторглись в Польшу и уже в 1939 году произошел второй Раздел страны. Немецкие фашисты передали город советской 99-й стрелковой дивизии, и по пакту Молотова – Риббентропа Перемышль был разделен на две части.

В 1944 году на короткое время Перемышль входил в состав УССР, и только в 1945-м вновь был передан Польше.

