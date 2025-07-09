Армия США планирует значительно увеличить арсенал ракет Patriot – Bloomberg

Армия США планирует потратить более 1,3 млрд долларов на ракеты Patriot в финансовом году, начинающемся 1 октября. Кроме того, US Army в четыре раза увеличила общий план закупок этого противовоздушного оружия, которое оказалось критически важным как для Украины, так и для американских сил на Ближнем Востоке.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на документы, сопровождающие бюджетный запрос на 2026 финансовый год.

Согласно им, 16 апреля группа армейских чиновников, которая формирует рекомендательные требования к вооружению, увеличила план закупки Patriot с 3376 до 13 773 единиц.

Сформированные комиссией требования еще не означают, что они автоматически превращаются в конкретные бюджетные цифры или контракты. Сейчас законодатели разрабатывают законопроекты о финансировании для Пентагона, которые могли бы учесть эти прогнозы, отмечает издание.

Однако новая цифра свидетельствует, что спрос на ракеты Patriot растет.

Новейшая модель – Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement или PAC-3 MSE, производства Lockheed Martin Corp., – может перехватывать беспилотники, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты. Твердотопливный ракетный двигатель для ракеты поставляет компания L3Harris Technologies Inc.

Бюджетные документы армии показывают, что 2047 ракет PAC-3 MSE были закуплены до 2024 финансового года, еще 230 в 2024-м и 214 в этом году.

Армия запросила 945,9 млн долларов на приобретение 224 ракет в 2026 году – 549,6 млн из базового бюджета и 396,3 млн на поддержку операции "Атлантическая решимость", которая призвана усиливать оборону НАТО в Европе.

В документах отмечается, что законопроект о налогах и расходах, который президент США Дональд Трамп подписал на прошлой неделе, выделяет миллиарды на оборону и добавляет 366 млн долларов на приобретение еще 96 ракет-перехватчиков, говорится в документах.

По словам представителя армии Стива Уоренна, производство в течение многих лет стабильно финансировалось, однако "наращивание производства является сложной задачей".

"После многих лет диагностики нехватки боеприпасов и перехватчиков наконец мы получаем рецепт – и увеличение количества перехватчиков Patriot в четыре раза звучит вполне логично", – отметил Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований.

Как сообщал OBOZ.UA, производители ракет для системы Patriot изготавливают их слишком мало, чтобы противостоять потенциальным российским баллистическим обстрелам при сценарии широкомасштабного конфликта. Компании производят примерно 820-850 PAC-2 GEM-T и PAC-3 MSE в год, тогда как Россия за тот же период выпускает примерно 700-1400 ракет только для своих "Искандеров", не считая других, таких как "Кинжалы", "Цирконы", "Ониксы".

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