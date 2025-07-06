Сколько ракет для Patriot изготавливают ежегодно и хватит ли их для отражения ударов РФ: статистика

Ракет, выпускаемых производителями (Raytheon Technologies и Lockheed Martin) для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, изготавливается слишком мало, чтобы противостоять потенциальным российским баллистическим обстрелам при сценарии широкомасштабного конфликта. Компании производят примерно 820–850 PAC-2 GEM-T и PAC-3 MSE в год – тогда как РФ за тот же период выпускает около 700–1400 ракет для своих "Искандеров" (и это без учета других, таких как "Кинжалы", Цирконы", "Ониксы" и полученные от Северной Кореи KN-23).

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Статистику обнародовал научный сотрудник Университета Осло (Норвегия) Фабиан Хоффманн. Своими подсчетами он поделился на платформе X.

В 2025 году будет создано:

– PAC-2 GEM-T ~ 270–300 (из них Европе доступно ~ 200–220);

– PAC-3 MSE ~ 550 (доступно для Европы ~ 200–250)

В таблице, опубликованной Хоффманном, также указаны ракеты ASTER 30 B1 / B1 NT – их используют французско-итальянские комплексы SAMP/T.

С учетом того, что на сбитие одного российского "Искандера" уходит в среднем 2 противоракеты PAC-3 и где-то 3,5-4 противоракеты PAC-2, можно говорить о серьезном отставании западных ВПК от военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

"Картина ясна: математика не складывается, когда речь идет о европейской стратегии противоракетной обороны, основанной на принципе отрицания", – сделал вывод Хоффманн.

США хотят нарастить производство ракет для Patriot (до 1320–1370 в год к 2029-му). Но даже этого не будет хватать, чтобы сбивать все выпущенные за год "Искандеры" – даже при условии, что темпы работ в России не увеличатся.

Как писал OBOZ.UA, после приостановки американской помощи Украина рискует остаться без ключевых американских ракет уже к концу этого лета, заявили журналисты BILD. Особое беспокойство, согласно их анализу, вызывает прекращение поставок зенитных ракет для комплексов Patriot, без которых Силам обороны будет трудно бороться с российской баллистикой.

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