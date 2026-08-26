Армения заявила о готовности принять россиян, спасающихся от мобилизации в РФ

Армения готова принимать граждан России, которые могут покинуть страну из-за возможной новой волны мобилизации. Власти страны не планируют вводить для россиян дополнительные проверки на границе и при необходимости готовы оказывать им помощь.

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В Ереване также заявили, что россияне могут находиться в Армении столько, сколько им потребуется. Об этом в эфире телеканала "Дождь" заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.

Армения не будет ужесточать проверки для россиян

По словам Симоняна, на пограничных пунктах пропуска для граждан России не планируется проводить дополнительные проверки в случае их прибытия в Армению.

Армянские власти также готовы при необходимости помогать россиянам, которые решат покинуть страну из-за возможных мобилизационных мер.

"Как вы знаете, к нам из России люди могут приезжать без загранпаспорта. Российскому человеку могу сказать только одно: "Добро пожаловать в Армению". Здесь мы всех любим, всех уважаем", – заявил Симонян.

Он добавил, что граждане России, которые приедут в Армению, смогут вернуться домой тогда, когда сочтут это удобным.

"И они здесь найдут всё то, что хотели найти, приехав в Армению. И вернутся в Россию, когда им будет удобно", – отметил секретарь Совета безопасности.

В РФ говорят о возможной новой волне мобилизации

Ранее ряд средств массовой информации и западных разведывательных структур сообщали о возможности новой волны мобилизации в России после выборов.

Российские власти такие сообщения опровергают. В то же время, по имеющимся данным, граждане РФ уже начали готовиться к возможному усилению мобилизационных мер.

На этом фоне заявление армянских властей фактически означает готовность не препятствовать въезду россиян, которые решат покинуть страну из-за опасений по поводу мобилизации.

Напомним, россияне массово покидают страну и уезжают в Грузию на фоне слухов об усилении мобилизации в России после парламентских выборов в сентябре. Границу России с Грузией 15 и 16 августа пересекли около 40 тысяч россиян.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в России мужчины призывного возраста проходят дополнительные проверки при попытке выехать за границу. Из-за затягивания процедур они часто не успевают на свои рейсы и вынуждены возвращаться домой.

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