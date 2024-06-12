Аргентина и Франция обсуждают предоставление Украине штурмовиков Super Etendard: в чем особенность этих истребителей

Франция и Аргентина активно обсуждают передачу Украине самолетов-штурмовиков Super Etendard. В настоящее время из-за эмбарго, введенного Великобританией, истребители находятся в нерабочем состоянии.

Об этом сообщает Infobae. Отмечается, что канцлер Аргентины Диана Мондино и министр обороны Луис Петри ведут переговоры с Францией, Соединенными Штатами и НАТО, чтобы завершить политическое решение президента Хавьера Милея.

Как пишет издание, речь идет об отправке пяти истребителей Super Etendard, которые выведены из эксплуатации из-за эмбарго, которое Великобритания применяет против Аргентины в результате Фолклендской (Мальвинской) войны, имевшей место в 1982 году.

"Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия. Правительство Аргентины работало неделями над продвижением этого секретного шага, который также предполагает участие Соединенных Штатов и НАТО", – пишет издание.

Пять истребителей хранятся на военно-воздушной базе "Эспора" в Пуэрто-Бельграно. Особенность их в том, что для этих самолетов нужны патроны, позволяющие катапультировать сиденья пилота в случае чрезвычайной ситуации.

Аргентина не имеет доступа к этим картриджам из-за эмбарго, наложенного Британией, и с тех пор, как самолеты прибыли в Аргентину в 2019 году, "их никогда нельзя было использовать". Предполагается, что Франция их отремонтирует и передаст Украине.

Мондино обсуждал этот сложный вопрос во время встреч, которые провел в Париже с министром иностранных дел Стефаном Сежурне, на секретной встрече, которую он провел с НАТО в Брюсселе, а также во время посещения Джейка Салливана, советника Джо Байдена по национальной безопасности.

В плане правительства Аргентины есть обходной путь для преодоления британского эмбарго и предоставления Украине доступа к военным кораблям в Пуэрто-Бельграно. Они планируют поменять Super Etendard на другую военную технику – беспилотники или вертолеты, в соответствии с тем, что было предложено. Таким образом, администрация Эммануэля Макрона будет отвечать за размещение новых патронов.

Отмечается, эта "хитрость" означает, что Аргентина не участвует непосредственно в незаконном конфликте, который развязала Россия. С возможным обменом пяти самолетов на лодки или беспилотники окончательная политическая ответственность останется на Елисейском дворце.

Впрочем, план, одобренный Милеем, теперь сталкивается с новыми неожиданными осложнениями. В воскресенье 9 июня Макрон проиграл на парламентских выборах в Европейском Союзе и назначил выборы во Франции на конец месяца, чтобы подтвердить свое политическое лидерство.

Это значит, что он не будет уделять много внимания вопросам вне внутренней повестки дня, и, кроме того, может случиться, что поражение на выборах будет означать конец его президентства во Франции. Если бы это произошло, лидер ультраправого блока "Национальное объединение" Марин ле Пен могла бы стать преемницей Макрона.

Ле Пен, в отличие от Макрона, близка Путину и считает, что Франция должна уменьшить свою роль в войне между Украиной и Россией. С этой точки зрения возможная победа Макрона отправила бы политическое решение, принятое Милеем, в архив.

Справка

Французский сверхзвуковой палубный штурмовик Super Etendard был разработан на базе самолета "Этандар" IVM. Он совершил первый полет 28 октября 1974 года. Введен в эксплуатацию в июне 1978 года. Всего за это время построено 85 самолетов.

Истребитель поставлялся на экспорт в Аргентину, несколько машин недолгое время эксплуатировались ВВС Ирака. Самолет приобрел большую популярность во время Фолклендской войны.

В ВМС Франции самолеты этого типа снимаются с вооружения. К 2015 году их планируется полностью заменить многоцелевыми истребителями Dassault Rafale.

Напомним, что президент Аргентины Хавьер Милей передумал и таки отправится в Швейцарию на Саммит мира. Он отозвался на "специальное послание", которое ему направил президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что президент Аргентины Хавьер Милей не поедет в Европу для участия в саммите G7 в Италии и в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Он предпочел остаться в стране на время проведения национальных праздников.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский лично пригласил президента Аргентины Хавьера Милея принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Об этом сообщил сам Зеленский и подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с Хавьером Милеем.