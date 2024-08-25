Как уже все знают, во Франции задержали Павла Дурова.

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Мое мнение по Дурову – где-то он до сих пор связан с Кремлем. Хотя он всегда это отрицал.

Далее текст на языке оригинала.

Щоб російські спецслужби просто дали розвити такий продукт як VK та відправили на свободу розвивати наступний продукт, який є мессенджером зі своїм даркнетом та криптовалютою, і не мати на це вплив – ну не вірю я в доброту башен Кремля.

Цікаво, що перед арештом Дуров зустрічався з Путіним, але офіційно Пітун типу його не прийняв. В чому я дуже сумніваюсь, бо немає сенсу літати за Пітуном по світу, якщо в тебе не узгоджена зустріч. З таким же ефектом Дуров міг прилетіти в Москву та сидіти під Кремлем як Хатіко. Тут більш схоже на зустріч без зайвих очей.

Але офіційна відповідь – не зустрічались вони.

І ось після повернення Дурова арештовують у Франції.

Думаю, що французькі спецслужби хочуть отримати доступ до даних, про яких ми ще не знаємо. Але дізнаємося. Тому запасаємось попкорном.

Цікаво також, що нещодавно Дуров був на інтерв'ю Такера Карсона, яке було побудовано в стилі меседжа "я бл*ха 100% незалежний від Кремля".

Спочатку Карсон відпрацьовує Пітуна. Потім відпрацював Дугіна, який під санкціями США. Третім – Дурова. Всі три інтерв'ю були "теплою ванною".

Я в такі співпадіння не вірю.