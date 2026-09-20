Анонимности в интернете не существует: в Польше задержали мужчину из-за возможных угроз в адрес Туска в соцсетях

В польском Перемышле правоохранители задержали 56-летнего мужчину, который опубликовал в социальных сетях видео с угрозами в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска. Задержание произошло на следующий день после публикации ролика.

Видео дня

Мужчина опубликовал видео в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает польская полиция в социальной сети Х. Уже в субботу его задержали полицейские из Перемышля.

Правоохранители изъяли опубликованную видеозапись, а также электронные устройства, принадлежавшие задержанному. Следователи в настоящее время анализируют полученные материалы.

Как сообщила пресс-секретарь городской полиции в Перемышле подкомиссар Каролина Ковалик, в отношении мужчины "проводятся дальнейшие действия".

Ожидается, что в понедельник 56-летнему жителю Перемышля могут предъявить соответствующие обвинения.

Польские правоохранители отдельно подчеркнули, что публикации в интернете не гарантируют их авторам анонимности.

"В интернете никто не остаётся безнаказанным", — заявили полицейские.

Недавно сын президента Уганды Йовери Мусевени и главнокомандующий армией страны Мухузи Кайнеругаба сделал серию громких заявлений в адрес Турции. Он требует от Анкары 1 млрд долларов "компенсации" и выдвинул провокационное условие о вступлении в брак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше полицейские задержали 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которых подозревают в нападении на двух детей из Украины в городе Быдгощ. Задержанные находятся в полицейском участке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!