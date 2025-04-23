Американцы возмущены тем, как Трамп управляет экономикой – Reuters

Американцы возмущены тем, как их президент Дональд Трамп управляет экономикой США. Только треть из них одобряют действия Трампа в этой сфере.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, проводившегося с 16 по 21 апреля среди 4 306 взрослых респондентов, погрешность — 2%. Результаты социсследования обнародовал Reuters.

Издание отмечает, что американцы избирали Дональда Трампа президентом в надежде, что он остановит инфляцию и улучшит экономику страны. Однако с приближением 100 дней пребывания его у власти граждане Соединенных Штатов критикуют своего лидера за то, как он справляется с этими задачами.

Сразу после инаугурации Трампа его действия в области экономики поддерживали 42% населения США. Сейчас эта цифра упала до 37%.

В целом нынешний уровень поддержки Дональда Трампа американцами ниже, чем когда-либо за его первый президентский срок.

Дональд Трамп начал свой второй термин с того, что ввел пошлины на импорт, повздорил с торговыми партнерами, пытался влиять на главный банк США. Из-за такой экономической политики рынки начали резко падать, что произошло впервые со времен пандемии.

По словам экспертов, Трамп обещал "золотые сутки", но все наоборот — цены растут, рынки падают.

Сегодня около 75% респондентов боятся рецессии. Один из крупнейших банков США JP Morgan прогнозирует рецессию в этом году именно из-за введенных Трампом пошлин, ведь страны уже ввели соответствующие налоги на американские товары.

Более половины опрошенных считают, что действия Трампа слишком хаотичны – об этом заявили 56% опрошенных, в том числе каждый четвертый республиканец.

Две трети респондентов обеспокоены падением на фондовом рынке.

В то же время 52% американцев полагают, что из-за политики Трампа им будет сложнее жить после выхода на пенсию.

Но несмотря на все у Трампа остается немало поклонников. Его общий рейтинг поддержки составляет 42%. Жесткую миграционную политику поддерживают 45% опрошенных, а 81% республиканцев удовлетворены его экономической политикой.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%. Американцы обеспокоены попытками Трампа расширить свою власть, они также не желают видеть его президентом в третий раз.

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