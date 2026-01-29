Американский M142 HIMARS проиграл: почему Норвегия сделала ставку на южнокорейскую K239 Chunmoo

Парламент Норвегии одобрил выделение 2 млрд долларов на закупку дальнобойной артиллерии, и фаворитом конкурса стал южнокорейский РСЗО K239 Chunmoo. Таким образом, американская система M142 HIMARS фактически проиграла борьбу за контракт.

В Осло объясняют выбор способностью новой системы поражать цели далеко за линией фронта и быстрыми сроками снабжения. О решении норвежской стороны сообщает Reuters.

По словам парламентариев, новые реактивные системы залпового огня должны усилить сдерживание России в северных регионах, где проходит общая граница.

Несколькими днями ранее, 24 января, норвежское издание Aftenposten со ссылкой на собственные источники также заявило, что выбор сделан в пользу K239 Chunmoo.

В общей сложности за 19,5 млрд норвежских крон (около 2 млрд долларов) планируется закупить 16 пусковых установок и неназванное количество ракет.

Производитель – южнокорейская Hanwha Aerospace – полностью удовлетворил требования Норвегии, в том числе относительно дальности поражения до 500 км (в зависимости от типа боеприпасов) и темпов поставки, которые конкуренты обеспечить не смогли.

В Defense Express отмечают, что это еще одна победа Chunmoo над HIMARS на европейском рынке. Если Эстония решила закупать обе системы, то Норвегия остановилась на корейском варианте.

Идею создания собственного европейского аналога, которую предлагали отдельные депутаты, признали слишком дорогой и требующей слишком много времени, тогда как Южная Корея готова предложить и быстрые поставки, и локализацию производства — как это уже происходит в Польше.

Что известно о K239 Chunmoo

K239 Chunmoo – южнокорейская самоходная реактивная система залпового огня, разработанная для замены устаревшей K136 Kooryong и принятая на вооружение в 2013 году. Система способна использовать несколько типов управляемых и неуправляемых ракет калибра 131, 230 и 239 мм с дальностью от 36 до 80 км, а также перспективные боеприпасы увеличенной дальности.

Пусковая установка несет два ракетных контейнера, может осуществлять полный залп в минуту и ​​перезаряжается примерно за 7–10 минут. Chunmoo базируется на колесном шасси 8х8 с бронированной кабиной и экипажем из трех человек, имеет защиту от стрелкового оружия и осколков, а также РХБ-защиту.

Система активно экспортируется: ее уже закупили ОАЭ и Польша, где Chunmoo интегрируется в национальные системы управления огнем. Южная Корея также работает над ракетами увеличенной дальности — до 200–290 км, что делает K239 одним из самых перспективных РСЗО на современном рынке вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приступили к разработке универсального ракетного комплекса по принципу HIMARS. Новую систему планируют создать как многофункциональную платформу, способную применять разные типы средств поражения в зависимости от боевой задачи.

