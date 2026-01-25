Альпинист из США без страховки залез на 500-метровый небоскреб в Тайбэе. Видео

Американский скалолаз Алекс Гоннольд поднялся на небоскреб в Тайбэе без страховки и защитного оборудования. Чтобы добраться до цели, мужчина использовал только металлические балки и выступы.

Видео дня

Сначала из-за неблагоприятной погоды пийдом пришлось перенести, однако он таки состоялся 25 января. В тот день весь мир мог наблюдать за подъемом вживую на Netflix.

"Когда я отрывался от земли, я думал: "О, это так напряженно, столько людей наблюдают. Но потом, честно говоря, все они желают мне всего наилучшего. Я имею в виду, что это просто делает весь опыт почти праздничным, все эти приятные люди поддерживают меня и хорошо проводят время", – рассказал Гоннольд.

Очередную "вершину" альпинист покорил за 1 час 30 минут. Достигнув цели, Гоннольд сделал селфи на верхушке 509,2 метрового небоскреба Taipei 101.

"Было очень ветрено, и я думал: "не упади со шпиля". Я пытался хорошо балансировать. Но это было невероятно, какой прекрасный способ увидеть Тайбэй", – поделился впечатлениями скалолаз.

Как сообщал OBOZ.UA, 37-летний польский альпинист и лыжник-экстремал Анджей Баргель установил историческое достижение на Эвересте. 22 сентября он стал первым человеком, который поднялся на самую высокую вершину планеты (8848 м) без использования дополнительного кислорода и совершил с нее полный лыжный спуск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!