Первый в истории! Альпинист на Эвересте установил уникальный рекорд человечества. Видео

37-летний польский альпинист и лыжник-экстремал Анджей Баргель установил историческое достижение на Эвересте. 22 сентября он стал первым человеком, который поднялся на высочайшую вершину планеты (8848 м) без использования дополнительного кислорода и совершил с неё полный лыжный спуск.

Баргель стартовал с вершины около 15:00 и в тот же день спустился на Лагерь II, после чего 23 сентября добрался до Базового лагеря.

Это первый в истории лыжный спуск с Эвереста без кислорода в осенний сезон, что стало новой вехой в высотном альпинизме.

Экспедицию поддерживала компания Seven Summit Treks и команда из более чем 16 шерпов, включая Дауа Шерпу ("Speed Dawa"), который также в тот день поднялся на вершину. Успех Баргеля стал частью его проекта HIC SUNT LEONES, в рамках которого он ранее первым в мире спустился на лыжах с К2 (2018) и других восьмитысячников Каракорума.

В Непале назвали достижение "вдохновляющим" и отметили, что оно может стимулировать новые попытки восхождений на Эверест осенью и даже зимой.

