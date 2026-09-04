Албания не пустила танкер теневого флота России в порт Дуррес: в ГУР раскрыли подробности

29 августа этого года Албания запретила заходить в порт Дуррес нефтяному танкеру, принадлежащему теневому флоту страны-агрессора России. В базу данных War&Sanctions Главное управление разведки внесло это судно 26 января 2026 года как фигуранта теневого флота.

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Об этом сообщили в ГУР. С начала 2025 года этот танкер вывез на экспорт не менее 452 тысяч тонн российского топлива.

Албания не пустила российский танкер

Отмечается, что судно HANUMAN уже длительное время находится под пристальным мониторингом украинской военной разведки. В списки представителей теневого флота России этот танкер внесли 26 января текущего года.

В ГУР подчеркнули, что такие суда, используя высокорискованные и обманчивые методы судоходства, помогают России обходить международные санкции и направлять доходы от продажи нефти на финансирование войны.

"Более того, такие суда представляют опасность для международного судоходства и экологии целых регионов, ведь они отключают трекеры, совершают опасные маневры и в большинстве случаев не соответствуют современным экологическим нормам", — отметили в ГУР.

Так подчеркнули, что решение Албании не допустить HANUMAN в свой порт – важное свидетельство международной санкционной солидарности.

Что известно о танкере HANUMAN

В украинской разведке отметили, что с начала 2025 года танкер вывез на экспорт не менее 452 тысяч тонн российского топлива.

Маршруты судна пролегали из порта Новороссийск в Турцию, Сенегал, ОАЭ, а также в перевалочный район вблизи итальянского города Аугуста.

Логистическим обеспечением этих рейсов занималась российская компания "Альтопрае Марин" из Новороссийска. Эту структуру основал и возглавляет один из топ-менеджеров из окружения подпадающего под санкции российского олигарха Геннадия Тимченко – близкого соратника диктатора Владимира Путина, сообщили в ГУР.

Компания известна системным обслуживанием танкеров теневого флота, в частности EVENTIN, находящегося под санкциями ЕС, Швейцарии, США, Великобритании, Канады и Украины, и CORDELIA MOON, который находится под санкциями Великобритании, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии и Украины. Оба судна связаны с инцидентами, угрожавшими экологической безопасности.

"Альтопрае Марин" из Новороссийска вовлечена в операции судов, принадлежащих компании "Роузвуд Шиппинг" Оксаны Марченко – супруги государственного изменника, кума Путина и подозреваемого в разграблении украинских ресурсов Виктора Медведчука.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Норвегия задержала российское судно "Профессор Молчанов" у берегов арктического архипелага Шпицберген. Арест связан с иском НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании с России компенсации в размере 4,22 миллиарда долларов за активы, захваченные после оккупации Крыма.

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