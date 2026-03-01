Афганистан открыл огонь по самолетам Пакистана над Кабулом: в чем причина

Вооруженные силы Афганистана обстреляли пакистанские самолеты в Кабуле. Инцидент произошел после взрывов и перестрелок, потрясших афганскую столицу.

Пакистанские самолеты атаковали из стрелкового оружия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эскалация между Афганистаном и Пакистаном

На прошлой неделе государство, находящееся под властью талибов, подверглось ударам пакистанских спецслужб по правительственным объектам после обвинений в укрывательстве боевиков. По словам очевидца, перед рассветом 1 марта в некоторых районах Кабула раздались взрывы, за которыми последовали очереди из огнестрельного оружия.

Позже представитель администрации талибов Забихулла Муджахид заявил, что эти звуки были результатом обстрела пакистанских самолетов над столицей афганскими силами.

"В Кабуле были совершены удары средствами ПВО по пакистанским самолетам. Жителям Кабула не стоит беспокоиться", – заявил Муджахид.

Представители канцелярии премьер-министра Пакистана, министерства информации и вооруженных сил не ответили на запросы о комментариях.

Инцидент последовал за авиаударами по территории Афганистана, которые, по заявлению Пакистана, были направлены на инфраструктуру боевиков. Афганистан назвал эти удары нарушением суверенитета и объявил о проведении ответных операций вдоль общей границы.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что "очень быстро решит" кризис между Афганистаном и Пакистаном. Об этом он сказал во время саммита АСЕАН в Малайзии, где комментировал переговоры, которые ведутся между странами.

