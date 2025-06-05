5-6 тысяч молодых солдат погибает ежедневно: Трамп рассказал Мерцу о потерях на войне и призвал остановить кровопролитие

В Украине еженедельно погибает 5-6 тысяч военных с обеих сторон. По крайней мере, так заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ссылаясь на данные, которые он имеет вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Видео дня

Такие данные президент США обнародовал во время встречи с немецким канцлером. Стороны призвали друг друга "остановить кровопролитие", в американский лидер выразил надежду, что это удастся.

"Очень печально то, что происходит, особенно с Россией и Украиной. Мы оба так считаем. Но я думаю, что в конце концов нам удастся остановить кровопролитие. Это чистое кровопролитие – 5-6 тысяч молодых солдат погибает каждую неделю. Ты же знаешь, что есть цифры", – обратился Трамп к Мерцу и последний подтвердил, что они "имеют эти цифры".

В свою очередь Мерц отметил, что оба лидера разделяют позицию о необходимости скорейшего завершения "ужасного конфликта", который длится уже 3,5 года.

Как сообщал OBOZ.UA, также во время этой встречи Трамп выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта из-за операции СБУ "Паутина". Правда, удачную украинскую спецоперацию он определил лишь двумя словами – "что-то произошло".

"Я хотел бы, чтобы это закончилось. Но мы получаем новости, что будут боевые действия. Что-то произошло несколько дней назад, и теперь они готовят ответ. И, знаете, это не хорошо. Я недоволен этим", – в частности, сказал американский лидер.

В отличие от Мерца, Трамп никогда не был в Украине. Тем не менее, президент США продемонстрировал незаурядное знание архитектуры нашей страны.

"Знаете, в Украине были самые красивые башенки. Их называют башнями. Маленькие башни. Красивые башни. Самые красивые в мире. Сейчас они все лежат на боку", – отметил он.

Президент далеко не впервые демонстрирует впечатляющую осведомленность в вопросах, касающихся нашей страны. И это касается не только башенок, но и чисел, которые в конце концов Трампу приходится отрицать. Так, например, было с суммой якобы украинского "долга" за европейскую и американскую военную помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!