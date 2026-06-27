48 стволов против роя FPV-дронов: в Корее провели странные учения с неожиданным результатом. Видео

Корейские военнослужащие провели странные испытания, во время которых в упор расстреляли 50 неподвижных FPV-дронов. Для борьбы с беспилотниками корейцы продемонстрировали работу одновременно восьми зенитных артиллерийских установок M167 Vulcan.

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Несмотря на внушительное количество средств противодействий далеко не все беспилотники были уничтожены. Об этом сообщает Defense Express.

Что задумали корейцы

Военнослужащие армии Южной Кореи поставили в ряд восемь 20-мм M167 Vulcan, и в упор расстреляли 50 статических FPV-дронов. Каждая установка M167 Vulcan оснащена шестью скорострельными стволами, поэтому фактически на каждый дрон приходился один ствол – 48 против 50.

В качестве учебных целей корейцы использовали FPV-дроны, которые практически не меняли траекторию и просто медленно двигались к берегу с расстояния одного километра.

Несмотря на применение восьми M167 Vulcan со скорострельностью от 1000 до 3000 выстрелов в минуту, южнокорейцам так и не удалось уничтожить все беспилотники.

После первой очереди, в воздухе оставалось более половины FPV-дронов, а после следующих очередей, все M167 Vulcan в общей сложности сбили 44 FPV-дрона. Еще шесть FPV-дронов добивали с дробовиков и ручными лазерами.

Что не так с этими учениями

Южнокорейские войска называли учения "противодействием роям дронов", однако военные эксперты отмечают, что это скорее можно назвать неудачной демонстрацией силы.

Фактически Южная Корей не показала ничего общего с реальным полем боя, или отражением налета реального роя дронов. Также обратило внимание экспертов странное расположение зенитных установок M167 Vulcan, которые поставили в ряд вплотную друг к другу.

Кроме того, аналитики указали, что реальные рои дронов, а тем более FPV-дроны не летают медленно маршевым строем. Кроме этого, в перехвате FPV-дронов из M167 Vulcan нет экономического смысла.

Стоимость одного 20-мм снаряда Mk 244 Mod 0 с подкалиберным вольфрамовым сердечником, под M167 Vulcan составляет 45,84 доллара. Учитывая скорострельность, стоимость секундного залпа с M167 Vulcan составляет около 765 долларов в режиме 1000 выстрелов в минуту или 2292 доллара в режиме 3000 выстрелов в минуту.

Для восьми M167 Vulcan общая стоимость секундного залпа будет более 6100 долларов или 18336 долларов в соответствующих режимах стрельбы.

Напомним, в течение апреля и мая Япония передала Украине для тестирования два типа своих зенитных дронов Terra A1 и Terra A2. В реальных боевых условиях они, судя по всему, хорошо себя показали, ведь в Японии объявили о планах развертывания собственной сети БПЛА-перехватчиков для защиты от дальнобойных дронов-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно появилась информация о том, что Великобритания приступила к разработке недорогого оружия дальнего действия для Украины без участия США. Стоимость новых систем должна быть ниже, чем у ракет Storm Shadow.

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