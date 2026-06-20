Великобритания приступила к разработке недорогого оружия дальнего действия для Украины без участия США

Великобритания ускорила разработку нового оружия дальнего действия для Украины. Новые системы должны быть дешевле ракет Storm Shadow.

Видео дня

Об этом изданию Bloomberg анонимно сообщили представители оборонного ведомства Великобритании. По их словам, новые системы будут испытаны в Великобритании и Украине, а поставки на фронт могут начаться в течение года.

Что известно о системах

Речь идет о трех разработках компаний MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace, которые будут испытаны в ближайшие месяцы. Разработка ведется в рамках проекта Brakestop. Его запустили в конце 2024 года.

Ожидается, что новые ракеты будут менее точными и менее мощными, чем Storm Shadow, однако будут стоить примерно половину цены англо-французских ракет. Ориентировочная стоимость одного изделия без боевой части должна составить около 400 тысяч фунтов стерлингов (около 24 млн грн).

Одной из главных особенностей новых систем станет отсутствие американских комплектующих и зависимости от данных из США. По словам собеседников, именно это требование было ключевым для британского правительства.

Новые британские системы не предназначены для поражения укрепленных бункеров, однако будут иметь боевую часть массой не менее 225 килограммов. Требования британского правительства также предусматривают наземную базировку и дальность поражения свыше 500 километров.

В финальном этапе конкурса участвуют все три компании-разработчика. По данным источников, каждая из них готова производить не менее 40 единиц вооружения ежемесячно уже через три-четыре месяца после получения заказа.

Напомним, для укрепления собственной обороны и сдерживания России Германия планирует приобрести украинские и израильские крылатые ракеты большой дальности. Среди вариантов, которые рассматривает Берлин, — украинские ракеты Flamingo и Bars.

Также OBOZ.UA сообщал, что американская компания Textron Systems официально начала производство бронированных машин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV), которые будут переданы Украине для усиления наземных сил обороны. В рамках программы украинская армия должна получить 65 бронемашин, созданных на базе платформы COMMANDO Select, которая сочетает высокий уровень защиты и мобильности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!