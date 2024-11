Как сообщила собственный корреспондент ТСН в Соединённых Штатах Ольга Кошеленко на ICTV с микрофоном 1+1 из Вашингтона, согласно последнему опросу Харрис уже лидирует в Пенсильвании и Висконсине с отрывом в 2 процента в обоих штатах, а в Мичигане даже в 3.

Это означает, что за Харрис вся Голубая стена, а тогда даже если весь Солнечный пояс (остальные 4 переменчивых штата) за Трампа, всего по шатким штатам счёт Харрис Трамп (по голосам в коллегии) составляет 44:49, что даёт вместе с 226:219 по штатам, которые НЕ колеблются, в итоге 270:268 в пользу Харрис.

Я вижу их обоих каждую ночь. Это не сны. Это ночные кошмары. Они вдвоём мешают мне нормально спать, а потом ещё и пуйло, но уже наяву, со своими ракетами на мой Харьков.

Так что засыпаю — Харрис и Трамп, просыпаюсь — пуйловые ракеты.

После чего в новостях голубая ослиха отбирает у красного слона очередной штат, чтобы потом снова появиться ночью.

Я вежливо прошу её пойти вон, а она: Never! Never! Never! 60 лет бабульке, а всё не успокоится.

Ещё и тот из-за спины: Make America, блядь, great again!

Пусть снятся им обоим в их ночных кошмарах выборы в Украине.