Зоологи зафиксировали, как трое крошечных медвежат выходят из берлоги: на съемку невероятных кадров ушло 10 лет

На протяжении десятилетия исследователи собирали записи камер у берлог самок белых медведей и их детенышей на норвежском архипелаге Шпицберген. И зоологам удалось зафиксировать невероятные кадры, как трое крошечных медвежат выходят на свою первую прогулку.

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На уникальном видео видно, как белая медведица (Ursus maritimus) пробирается по замерзшему ландшафту арктического острова. Трое ее детенышей выходят один за другим из отверстия во льду, прежде чем поскользнуться и скользить по замерзшей местности, пишет LiveScience.

По словам экспертов, отснятые кадры проливают свет на поведение белых медведей в берлогах, которое трудно изучить. Ведь самки строят логово под землей в труднодоступных местах.

"Это очень особенная вещь – видеть, как детеныши белого медведя появляются в этом огромном белом ландшафте, что выглядит таким негостеприимным", – рассказала ведущий автор исследования Луиза Арчер, постдокторант Polar Bears International в Университете Торонто Скарборо.

"На Шпицбергене белые медведи строят свои логова на склонах крутых горных районов, и трудно представить, как детеныши могут справиться в этой суровой местности. Наблюдать, как они скользят, переворачиваются и даже залазят на свою мать, было действительно удивительно", – добавила она.

По словам зоологов, сохранение здоровой популяции белых медведей зависит от выживаемости детенышей, которая составляет всего 50%. Медвежата выживают, только если их логова не беспокоят в течение всей зимы, и они могут бродить по окружающей территории после появления. Человеческая деятельность ставит под угрозу эти требования.

"Матери белых медведей испытывают все больше трудностей с размножением из-за климатических изменений и, вероятно, столкнутся с дальнейшими проблемами из-за расширения человеческого следа в Арктике", – подчеркнула Арчер.

Десять лет назад Луиза Арчер и ее коллеги надели на 13 самок GPS-ошейники, которые записывали местонахождение животных, температуру тела и уровень активности. Эксперты использовали эти данные, чтобы найти логово медведей, прежде чем отправиться на Шпицберген и установить фотоловушки для наблюдения.

Это первое исследование, объединившее данные об ошейнике с записями камер белых медведей, пишет DailyMail.

"Каждое логово, за которым мы наблюдали, имело свою интересную историю", – отметили зоологи.

По словам специалистов дикой природы, медведи оставались у своих берлог в среднем 12 дней после спячки, прежде чем отправиться к морскому льду, где матери учат своих детенышей охотиться.

Медвежата находятся со своими мамами 95% времени, редко оставляя логово самостоятельно. В целом детеныши остаются с мамочками в течение 2,5 лет после рождения, говорят ученые.

"Мы рады представить новые инструменты для мониторинга медведей в это уязвимое время и получить представление об их поведении в Арктике. Так мы сможем работать над защитой этого вида животных", – подытожила Луиза Арчер.

OBOZ.UA ранее писал, что исследователи опубликовали потрясающие кадры, как взрослые косатки учат своих детенышей охотиться.

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