Как киты-убийцы учат своих детенышей охотиться на тюленей: потрясающие кадры

Исследователи опубликовали потрясающие кадры морской охоты в заливе Маргерит на западе Антарктиды. Взрослые косатки учат своих детенышей как поймать тюленя.

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В ролике показана группа из семи косаток – четырех взрослых особей и трех детенышей. На видео видно, как киты-убийцы пытаются вытолкнуть тюленя со льда, и побуждают к этому своих потомков, пишет LiveScience.

По словам исследователей, урок по охоте длился более часа. Обучающие кадры были сняты для нового шоу PBS "Природа: Экспедиция косаток", в котором рассказывается об удивительной группе ледяных охотников (Orcinus orca), живущих у побережья Антарктиды.

"Наибольшим сюрпризом стало то, как осторожно, взвешенно, самки держали тюленя в ловушке близко к краю льдины, не травмируя его смертельно, чтобы он вылез на лед", – сказал китов биолог и научный советник шоу, наблюдавший за охотой с лодки поблизости, Ли Хикмотт.

"Это позволило самкам продемонстрировать детенышам несколько разных подходов, чтобы получить доступ к тюленю, и все это за один сеанс обучения", – добавил биолог.

Техника охоты, которой они обучали малышей, включала "омовение волнами, опрокидывание льда, вымыние тюленя из-под льда и взятие жертвы за задние ласты, чтобы предотвратить травмы", описали исследователи.

На кадрах можно разглядеть, что самка косатки ведет урок, демонстрируя, как вытащить тюленя из льда за хвост, а дети наблюдают и учатся. Она позволяет тюленю убежать, и после того как тот прыгает обратно на лед, малые охотники поочередно отрабатывают эту технику снова и снова.

Ученые отмечают, что косатки – очень умные хищники. Они социальные, живут в семейных стадах и охотятся стаями. Косатки принадлежат к нескольким видам, активно обучающим своих детенышей (и друг друга) различным навыкам, что может привести к новому инновационному поведению.

Косатки, снятые на видео, известны как тип B1. Они владеют невероятной техникой охоты, когда работают стаей. Табун создает большие волны, которые смывают тюлени из льдины в воду.

Ли Хикмотт отметил, что последовательность обучения подчеркивает культурную передачу знаний между косатками и демонстрирует их способность решать сложные проблемы с помощью командной работы.

OBOZ.UA ранее писал, как тюлень скрылся от косаток внутри ледника.

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