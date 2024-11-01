Зонд 'Гера' сделал жуткие фото Земли на Хэллоуин

Европейский астероидный зонд "Гера" сделал новые снимки Земли. На них планета выглядит жутко сияющим.

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Эта ужасающая множественность планет Земли появилось будто специально на Хэллоуин. Кадры сделаны с расстояния примерно в 2 миллиона километров из разных спектральных диапазонов инструмента HyperScout H астероидной миссии Hera, работающей в открытом космосе, пишет European Space Agency.

HyperScout H – это гиперспектральный тепловизор, который наблюдает за своими объектами в большем количестве цветов, чем может различить человеческий глаз. Эти изображения на Земле крупным планом были получены путем разделения длин волн, чтобы показать, как работает прибор на практике.

"Помимо того, что эти снимки являются прекрасным космическим искусством, это позволяет нам наблюдать облачность на нашей планете с расстояния почти 2 000 000 км и проверять точность наших алгоритмов обработки данных", – говорит член команды разработчиков Марсель Попеску из Университета Крайова в Румынии.

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