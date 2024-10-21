Ученые воспроизвели жуткие звуки 'переворачивания' Северного и Южного полюсов Земли 41 тысячу лет назад. Видео

Полюса Земли перевернулись 41 000 лет назад в результате необычного события, когда магнитное поле ослабло, что позволило космическим лучам ударить по атмосфере. Ученым удалось воспроизвести жуткие звуки этого "переворачивания".

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Ученые использовали спутники, чтобы нанести на карту лучи, падающие на нашу планету. Зафиксированные звуки походили на разламывающееся дерево и сыплющиеся камни, пишет DailyMail.

Звуки переворачивания полюсов были спроектированы с использованием данных со спутников Европейского космического агентства. Исследователи составили карту движения силовых линий магнитного поля Земли и создали версию стереозвука с помощью естественных шумов.

По словам ученых, Северный и Южный полюса Земли переворачиваются каждые 200 000-300 000 лет.

Ученые проанализировали данные о магнитном поле Земли за 9000 лет и выяснили, что за последние 180 лет напряженность магнитного поля Земли уменьшилась на 10%. Однако нет доказательств того, что полюса могут перевернуться.

Известно, что магнитное поле защищает нашу планету от солнечного ветра. Если бы полюса перевернулись, это могло повлечь за собой хаос в электрической сети, а также подвергнуть все живое на Земле большему количеству солнечной радиации, говорят ученые.

"Магнитное поле Земли, существующее не менее 3,45 миллиарда лет, обеспечивает защиту от прямого воздействия солнечной радиации. Даже с сильным магнитным полем Земли сегодня мы все еще уязвимы к солнечным бурям, которые могут нанести вред нашему обществу, основанному на электроэнергии", – сказал профессор Робертс из Австралийского национального университета.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA обнаружило электрическое поле Земли после 60 лет поисков.

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