Зодиакальный свет: над обсерваторией в Чили сняли поразительное сияние межпланетной пыли. Фото

В небе над Чили зафиксировали Зодиакальный свет. Это свечение, рассеянное межпланетной пылью.

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Розово-фиолетовая сумеречная дымка зафиксировали над Очень большим телескопом (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Свет над обсерваторией Паранал в чилийской пустыне Атакама вызван солнечным светом, отражающимся от частиц пыли на вечернем небе, пишет Space.com.

Межпланетная пыль в Солнечной системе образует так называемое зодиакальное облако, охватывающее эклиптику – плоскость орбиты Земли вокруг Солнца. Рассеянный свет тянется за направлением эклиптики, проходящей вдоль середины Зодиака. Поэтому явление свечения называют зодиакальным светом.

"Другие планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца примерно в той же плоскости, и поэтому их часто можно увидеть в пределах зодиакального света", – сказали представители Европейской южной обсерватории.

Зодиак можно разделить на 12 равных частей по эклиптике, соответствующих западным созвездиям: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.

"На этом конкретном изображении Венера является самым ярким источником, а Марс – это слабая красная точка в верхнем правом углу Венеры", – отметили в ESO.

На представленном фото слабая полоса зодиакального света тянется от горизонта, и ее можно увидеть слева от одного из телескопов VLT под названием Antu, переводимого как "солнце".

По информации ученых, VLT состоит из четырех телескопов, являющихся самой современной в мире астрономической обсерваторией в видимом свете. Телескопы работают вместе, чтобы получать подробные виды космоса, и внесли вклад в ряд важных открытий благодаря более чем двум десятилетиям наблюдений, включая первое изображение экзопланеты.

OBOZ.UA ранее писал, что в Чили официально открыли самую высокую обсерваторию мира.

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