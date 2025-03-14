Женщина дожила до 117 лет: ученые раскрыли секрет одной из самых старых людей в мире

Ученые убеждены, что раскрыли секрет одной из самых старых людей в мире – Марии Браньяс Морера, дожившей до 117 лет. Исследование показывает, что женщина, умершая в августе прошлого года в Испании, имела гены, которые хранили ее клетки "младшими".

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В одном из интервью Мария Морера сказала, что связывает свое долголетие с "удачей и хорошей генетикой". И, очевидно, она была права, пишет TheGuardian.

Исследование микробиома и ДНК Марии Браньяс Морера, которое ученые начали проводить еще перед ее смертью, показало, что гены, которые она унаследовала, позволили клеткам вести себя так, будто они на 17 лет моложе, чем были на самом деле.

По словам ведущего эксперта по старению, автора исследования, профессора генетики Университета Барселоны Манела Эстеллера, микробиота Браньяса – которая в первую очередь относится к бактериям в кишечнике людей, играющих важную роль в поддержке их здоровья – отражает микробиота младенца.

Команда Эстеллера обнаружила, что Морера сохраняла свою стойкость почти до конца своей жизни. И недуги, с которыми она боролась в течение своих долгих лет, в основном ограничивались болью в суставах и потерей слуха.

По сообщению экспертов, работа Манеллы Эстеллера с Марией Браньяс является самым полным исследованием так называемого суперстолетнего возраста – человека, которому 110 лет и старше, – а также некоторых возможных объяснений долголетия, обозначающего жизнь в частности.

Исследователи отметили, что Морера избрала здоровый образ жизни, что также помогло ей воспользоваться преимуществами уникальной генетической структуры. Она, в частности, придерживалась средиземноморской диеты, включавшей три йогурта каждый день.

Известно, что Мария Браньяс избегала алкоголя и курения, наслаждалась прогулками и постоянно окружала себя семьей и близкими людьми. Все это, очевидно, помогло ей предотвратить физические и психические упадки, которые могли укоротить ей жизнь, говорят ученые.

Манела Эстеллера и его коллеги выразили надежду, что исследование долгожительницы предоставит полезную информацию тем, кто стремится к разработке лекарств и методов лечения возрастных заболеваний.

Напомним, что в январе 2023 года Мария Морера была признана Книгой рекордов Гиннеса самым старым человеком на планете после смерти 118-летней французской монахини Люсиль Рендон.

На сегодняшний день самым старым человеком в мире является 116-летняя Инна Канабарро Лукас из Бразилии.

OBOZ.UA ранее писал, что самый старый человек в мире умер в 117 лет.

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