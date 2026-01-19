Земля потеряет гравитацию в 2026 году? Почему сеть наполнили страшные прогнозы

В последнее время соцсети заполонили тревожные сообщения о якобы катастрофическом событии, которое должно произойти в 2026 году. Пользователей пугают утверждением, что Земля на несколько секунд потеряет гравитацию, что приведет к массовым жертвам.

Авторы таких заявлений ссылаются на "тайные документы NASA" и загадочные космические явления. Видео с подобными прогнозами быстро набирают сотни тысяч просмотров и распространений. На фоне общей усталости от плохих новостей такие теории легко находят отклик у аудитории.

Впрочем, ученые отмечают: эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью, отмечает издание IFLScience.

Фейк о "7 секундах без гравитации"

Как сообщает фактчекинговый ресурс Snopes, первоисточником паники стало видео в TikTok и Instagram, автор которого заявлял, что 12 августа 2026 года мир якобы потеряет гравитацию на семь секунд.

Пользователь соцсетей сообщал, что NASA якобы знает об этом и скрывает правду от человечества, готовясь к последствиям. Видео набрало десятки тысяч лайков и сотни тысяч распространений, прежде чем аккаунт исчез. Для большей убедительности автор упомянул вымышленную "утечку" о проекте Project Anchor с бюджетом в десятки миллиардов долларов и фантастические прогнозы по количеству жертв.

Дату 12 августа 2026 года сторонники теории заговора выбрали не случайно: в этот день действительно произойдет полное солнечное затмение, видимое в части Европы. Затмения издавна обрастали мифами и страхами, поэтому их легко использовать для апокалиптических сценариев. В видео даже подробно описывается, как люди и животные якобы начнут "парить" в воздухе, поднимаясь на десятки метров, а затем резко упадут, когда гравитация "включится" обратно.

Почему гравитация Земли не исчезнет

Физики объясняют: гравитация – это фундаментальное свойство любого объекта, который имеет массу, и ее невозможно просто "выключить".

Чтобы Земля потеряла гравитационное поле, она должна была бы мгновенно лишиться своей массы – то есть фактически перестать существовать. Никаких механизмов, которые могли бы привести к такому сценарию, науке не известно. Даже в гипотетических условиях это не могло бы произойти на несколько секунд, а потом "вернуться назад".

Отдельно ученые опровергают утверждение о "пересечении гравитационных волн от черных дыр". Гравитационные волны действительно существуют, но они чрезвычайно слабые и не способны влиять на земную гравитацию. Их фиксируют специальные обсерватории вроде LIGO-Virgo-KAGRA, а не NASA, и предсказать такие события за годы вперед невозможно.

Специалисты отмечают: в мире хватает реальных угроз – от климатического кризиса до проблем со здоровьем, – поэтому вымышленные апокалипсисы только отвлекают внимание и сеют безосновательный страх.

