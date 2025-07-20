Вокруг Земли могут вращаться минимум 6 'мини-лун': откуда они взялись

Землю могут окружать не только искусственные спутники и Луна. Новое исследование показывает: в любой момент времени вокруг нашей планеты могут временно вращаться до шести мелких спутников, образованных из обломков Луны.

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Эти объекты – малые, быстрые и почти неуловимые для телескопов, но они открывают новые горизонты для науки и даже для коммерции. Детали рассказало издание Space.

Лунные обломки на орбите

Когда астероид попадает в поверхность Луны, часть материала, выбрасываемого в результате удара, имеет достаточную скорость, чтобы покинуть лунную гравитацию. Хотя большинство обломков в конце концов попадают на орбиту вокруг Солнца, некоторые временно могут быть захвачены гравитационным полем Земли. Такие объекты исследователи называют мини-лунами.

"Это своеобразный квадратный танец, где партнеры регулярно меняются и на некоторое время покидают танцпол", – объяснил Роберт Джедике, исследователь Гавайского университета и ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Icarus.

По его словам, в среднем одна такая мини-луна вращается вокруг Земли в течение девяти месяцев, прежде чем покинуть орбиту и отправиться в собственное путешествие по Солнечной системе.

Что такое мини-луна

Несмотря на отсутствие официального определения от Международного астрономического союза, мини-лунами условно считают объекты, которые:

временно гравитационно связаны с Землей;

совершают хотя бы один полный оборот вокруг планеты;

на определенном этапе находятся ближе, чем в четырехкратном расстоянии между Землей и Луной.

Некоторые мини-луны происходят из пояса астероидов, однако новые данные свидетельствуют, что немалая часть из них – обломки самой Луны.

В 2016 году телескоп Pan-STARRS1 обнаружил объект Камо'оалева (469219), вращающийся вокруг Солнца синхронно с Землей. Дальнейший анализ показал, что этот фрагмент – вероятнее всего, часть Луны, выброшенная во время образования кратера Джордано Бруно около 1–10 миллионов лет назад.

Еще один пример – объект 2024 PT5, открытый в 2023 году. Его спектральные характеристики указывают на лунное происхождение. Оба случая изменили представление ученых о том, как формируются временные спутники Земли.

Сколько их может быть

Моделирование показало, что примерно пятая часть обломков, выброшенных с Луны в космос, могут быть временно захвачены Землей. По расчетам Джедике, в любой момент вокруг Земли может вращаться в среднем 6,5 мини-лун.

Однако исследователь подчеркивает: этот прогноз условный, а уровень неопределенности – огромен. Окончательное количество таких объектов зависит от многих неизвестных параметров – от размера кратера до скорости обломков.

В чем проблема

Основная сложность в обнаружении мини-лун – их малый размер и быстрое движение. Большинство таких объектов имеют диаметр 1–2 метра, это размер легкового автомобиля или внедорожника. Их трудно увидеть даже самыми современными телескопами, ведь они должны быть очень близко к Земле, чтобы быть достаточно яркими. Но такая близость означает и чрезвычайно быстрое движение, из-за чего вместо точки на изображении образуется след, который компьютерным алгоритмам трудно распознать.

Джедике приводит пример: объект 2020 CD3 телескоп Catalina Sky Survey зафиксировал лишь две ночи из тысячи, когда он был в зоне видимости. Но даже это – положительный сигнал для будущих поисков.

Коммерческие и научные перспективы

Временные спутники могут стать интересными целями для космической индустрии. Их орбита приближена к земной, а значит, нужно меньше топлива для достижения. Это открывает перспективу добычи минералов или воды без полета к далеким астероидам.

В научном же аспекте мини-луны помогут:

лучше понять эволюцию Солнечной системы;

исследовать процессы формирования кратеров;

оценить риски столкновений астероидов с Землей.

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