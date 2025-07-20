Вокруг Земли могут вращаться минимум 6 "мини-лун": откуда они взялись
Землю могут окружать не только искусственные спутники и Луна. Новое исследование показывает: в любой момент времени вокруг нашей планеты могут временно вращаться до шести мелких спутников, образованных из обломков Луны.
Эти объекты – малые, быстрые и почти неуловимые для телескопов, но они открывают новые горизонты для науки и даже для коммерции. Детали рассказало издание Space.
Лунные обломки на орбите
Когда астероид попадает в поверхность Луны, часть материала, выбрасываемого в результате удара, имеет достаточную скорость, чтобы покинуть лунную гравитацию. Хотя большинство обломков в конце концов попадают на орбиту вокруг Солнца, некоторые временно могут быть захвачены гравитационным полем Земли. Такие объекты исследователи называют мини-лунами.
"Это своеобразный квадратный танец, где партнеры регулярно меняются и на некоторое время покидают танцпол", – объяснил Роберт Джедике, исследователь Гавайского университета и ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Icarus.
По его словам, в среднем одна такая мини-луна вращается вокруг Земли в течение девяти месяцев, прежде чем покинуть орбиту и отправиться в собственное путешествие по Солнечной системе.
Что такое мини-луна
Несмотря на отсутствие официального определения от Международного астрономического союза, мини-лунами условно считают объекты, которые:
- временно гравитационно связаны с Землей;
- совершают хотя бы один полный оборот вокруг планеты;
- на определенном этапе находятся ближе, чем в четырехкратном расстоянии между Землей и Луной.
Некоторые мини-луны происходят из пояса астероидов, однако новые данные свидетельствуют, что немалая часть из них – обломки самой Луны.
В 2016 году телескоп Pan-STARRS1 обнаружил объект Камо'оалева (469219), вращающийся вокруг Солнца синхронно с Землей. Дальнейший анализ показал, что этот фрагмент – вероятнее всего, часть Луны, выброшенная во время образования кратера Джордано Бруно около 1–10 миллионов лет назад.
Еще один пример – объект 2024 PT5, открытый в 2023 году. Его спектральные характеристики указывают на лунное происхождение. Оба случая изменили представление ученых о том, как формируются временные спутники Земли.
Сколько их может быть
Моделирование показало, что примерно пятая часть обломков, выброшенных с Луны в космос, могут быть временно захвачены Землей. По расчетам Джедике, в любой момент вокруг Земли может вращаться в среднем 6,5 мини-лун.
Однако исследователь подчеркивает: этот прогноз условный, а уровень неопределенности – огромен. Окончательное количество таких объектов зависит от многих неизвестных параметров – от размера кратера до скорости обломков.
В чем проблема
Основная сложность в обнаружении мини-лун – их малый размер и быстрое движение. Большинство таких объектов имеют диаметр 1–2 метра, это размер легкового автомобиля или внедорожника. Их трудно увидеть даже самыми современными телескопами, ведь они должны быть очень близко к Земле, чтобы быть достаточно яркими. Но такая близость означает и чрезвычайно быстрое движение, из-за чего вместо точки на изображении образуется след, который компьютерным алгоритмам трудно распознать.
Джедике приводит пример: объект 2020 CD3 телескоп Catalina Sky Survey зафиксировал лишь две ночи из тысячи, когда он был в зоне видимости. Но даже это – положительный сигнал для будущих поисков.
Коммерческие и научные перспективы
Временные спутники могут стать интересными целями для космической индустрии. Их орбита приближена к земной, а значит, нужно меньше топлива для достижения. Это открывает перспективу добычи минералов или воды без полета к далеким астероидам.
В научном же аспекте мини-луны помогут:
- лучше понять эволюцию Солнечной системы;
- исследовать процессы формирования кратеров;
- оценить риски столкновений астероидов с Землей.
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