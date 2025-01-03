В Великобритании обнаружили целое поле со следами динозавров, живших 166 миллионов лет назад. Фото

В Великобритании обнаружили целое поле со следами динозавров, живших 166 миллионов лет назад. Место раскопок откопал работник карьера – он почувствовал "необычные удары", когда вывозил глину своей рабочей машиной.

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На место находки вызвали ученых, и они исследовали местность несколько месяцев. Как пишет TheSun, ими было найдено около 200 следов динозавров, относящихся к двум разным типам.

Один из них – это отпечатки ног девятиметрового февраля хищника мегалозавра, у которого были огромные характерные трехпалые ноги с когтями. Мегалозавр был первым динозавром, получившим свое название в 1824 году.

Второй тип следов, по мнению ученых, принадлежит гигантскому 18-метровому растительноядному динозавру цетиозавру.

По словам профессора Кирсти Эдгар из Бирмингемского университета, эти следы открывают чрезвычайное окно в жизнь динозавров и раскрывают детали об их передвижении, взаимодействии и тропической среде, в которой они жили.

"Сохранение настолько детальное, что мы можем увидеть, как почва деформировалась, когда ноги динозавра хлюпали внутрь и наружу. Наряду с другими окаменелостями, такими как норы, раковины и растения, мы можем оживить илистую лагуну, по которой ходили динозавры", – прокомментировал находку доктор Дункан Мердок, ученый о Земле из Музея естественной истории Оксфордского университета.

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