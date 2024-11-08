Зал короля Артура оказался постройкой времен неолита, аналогов которой нет во всей Европе. Фото

Согласно легенде, король Артур и его рыцари правили Англией более 1000 лет назад, прежде чем исчезнуть из истории. Теперь археологи обнаружили, что таинственное место, известное как Зал короля Артура, на 4000 лет старше, чем считалось ранее.

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Зал короля Артура в Бодмине, штат Корнуолл, когда-то считался не более чем простым ограждением для животных. Однако теперь команда исследователей обнаружила, что это место действительно датируется периодом раннего неолита 5500 лет назад, пишет DailyMail.

По словам ученых, странное каменное сооружение может быть даже старше Стоунхенджа и предшествовать легенде об Артуре на тысячи лет. Построенное когда древние британцы впервые поселились на постоянных местах, это место не имеет аналогов в Великобритании или Европе.

"Достопримечательность сохраняет свою таинственность: нет никаких неолитических параллелей для обложенного камнем и усыпанного насыпью прямоугольного забора", – рассказал президент Корнуолльского археологического общества Пит Геринг.

Название "Зал короля Артура" впервые появилось в 1583 году, когда вокруг загадочного сооружения начали ходить местные легенды. Однако в течение многих лет ученые считали, что это сооружение – место для животных.

Однако когда ученые из Корнуолльского археологического отдела, местные волонтеры и эксперты из университетов Рединга, Сент-Эндрюса и Ньюкасла тщательно раскопали это место, то поняли, что оригинальный интерьер сооружения был заложен примерно в 3000 году до нашей эры, на 4000 лет раньше , чем предполагалось изначально.

По словам ученых, зал был возведен даже раньше, чем находящиеся вокруг каменные круги бронзового века.

Однако первоначальное предназначение Зала короля Артура остается полной загадкой.

"Мы можем предположить, что это было священное место, место для собраний, ритуалов или церемоний, но, возможно, люди неолита создали и использовали его для совсем других целей", – предполагают ученые.

Однако работающие на месте археологи остаются уверенными, что дальнейшие исследования смогут раскрыть тайну Зала короля Артура и раскрыть больше подробностей о ее истории.

"Знание того, когда был построен Зал короля Артура, поможет нам лучше понять этот уникальный памятник, как он мог использоваться изначально и как он мог использоваться со временем", – подытожил ведущий археолог из археологического отдела Корнуолла Джеймс Хосип.

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