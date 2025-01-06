Заговори, чтобы я тебя увидел. Исследование выявило прямую связь между умением рассказывать истории и качеством жизни

Исследователи из Израиля и США обнаружили прямую связь между умением рассказывать истории и чувством смысла и качеством жизни. Они выяснили, что люди, умеющие красиво говорить, живут более полноценной жизнью, имеют более четкое чувство цели и способность видеть "общую картину".

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Даже после учета других факторов, таких как пять основных черт личности, эффект оказался особенно выраженным среди интровертов, для которых сторителлинг является мощным средством самовыражения и усовершенствования навыков. Эти результаты свидетельствуют о том, что рассказ историй является не только личным достоянием, но и ценным инструментом в профессиональном и организационном контекстах, пишет Phys Org.

В ходе исследования ученые оценивали умение участников рассказывать истории по нескольким критериям, среди них самооценка, отзывы сверстников, оценка незнакомых людей, которые слушали истории, и анализ записей историй, сделанных студентами, прошедшими тренинг по рассказу историй. Параллельно собирали данные об общем качестве жизни участников и их склонности сосредотачиваться на деталях, а не видеть более широкие перспективы.

Результаты показывают, что те, кто добивается успеха в рассказе, также, как правило, ведут лучшую жизнь. Они имеют глубокое чувство смысла и ясное и ясное понимание направления своей жизни.

В эпоху, когда искусственный интеллект играет все более заметную роль, уникальные человеческие навыки, такие как умение рассказывать истории, становятся жизненно важными, как никогда. Сторителлинг тесно связан с видением более широкой картины и стратегическим мышлением – навыками, которые важны для работников и руководителей в быстросменной рабочей среде.

Результаты исследования подчеркивают, что сторителлинг является не только инструментом для личного совершенствования, но и ключом к организационному успеху. Умение эффективно и убедительно рассказать историю позволяет людям наслаждаться более полноценной жизнью и помогает организациям развивать сплоченную, инновационную и инклюзивную культуру, что способствует их долгосрочному успеху", – профессор Рон Шахар из Школы бизнеса Арисона при Университете Райхмана.

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