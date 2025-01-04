Что происходит с вашим мозгом, когда вы знаете, что за вами наблюдают

Психологическое исследование показало, что слежка усиливает подсознательное понимание человека, что за ним наблюдают. Это оказывает влияние на то, как мозг обрабатывает сенсорную информацию.

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Психологи из Технологического Сиднеевского университета (UTS) работали с 54 участниками, чтобы исследовать влияние наблюдения на важную функцию сенсорного восприятия человека – способность проявлять взгляд другого лица. Изучение показало, что участники эксперимента могли быстрее распознавать лицо во время наблюдений, не осознавая этого восприятия, пишет SciTechDaily.

Новое психологическое исследование показало, когда люди знают, что они находятся под наблюдением, это создает автоматическую реакцию повышенного осознания того, что за ними наблюдают. Это имеет последствия для психического здоровья населения, говорят ученые.

Ведущий автор исследования, доцент кафедры неврологии и поведения Кайли Сеймур сказал, что предыдущие изучения установили влияние на сознательное поведение, когда люди знают, что за ними наблюдают. Но новый анализ дает первые прямые доказательства того, что наблюдение также имеет самопроизвольную реакцию.

"Мы знаем, что система видеонаблюдения изменяет наше поведение, и это главная движущая сила для розничных торговцев и других, желающих развернуть такую технологию для предотвращения нежелательного поведения. Однако мы показываем, что меняется не только явное поведение – наш мозг изменяет способ обработки информации", – сказал доцент Сеймур.

Исследователь отметил, что нашел прямые доказательства того, что наблюдение с помощью видеокамер заметно влияет на закрепленную и непроизвольную функцию сенсорного восприятия человека способность сознательно распознавать лицо.

Ученый сказал, что, учитывая растущий уровень слежки в обществе и дебаты вокруг реформы конфиденциальности, результаты исследования свидетельствуют о необходимости более тщательного изучения влияния слежки на психические процессы и общественное здоровье в целом.

"Способность быстро распознавать лицо имеет решающее значение для социальных взаимодействий людей. Информация, которая передается на лицах, например, направление взгляда, позволяет нам строить модели сознания других людей и использовать эту информацию для прогнозирования поведения", – подчеркнул ученый.

"Хотя это исследование было специально сосредоточено на бессознательных социальных процессах, будущие исследования должны изучать влияние на лимбическую систему более широко, что будет иметь более общие последствия для общественного психического здоровья и важности конфиденциальности", – подытожил Кайли Сеймур.

OBOZ.UA ранее писал, что, исследуя мозг, ученые впервые определили скорость человеческой мысли.

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