Юпитер стал новой 'Вифлеемской звездой': жители Земли увидели в небе невероятное зрелище. Фото

В субботу, 7 декабря, жители Земли увидели невероятное зрелище – Юпитер засиял на ночном небе и стал новой "Вифлеемской звездой". Наблюдать это яркое астрономическое явление можно будет еще до конца месяца.

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По словам астрономов, Юпитер расположился напротив Солнца, то есть улавливал весь свет от раскаленной звезды. Так что газовый гигант можно было увидеть через 1-2 часа после захода Солнца, пишет The Washington Post.

Распространено ли это астрономическое явление

По словам астрономов, Юпитер "достигает оппозиции" примерно каждые 13 месяцев и проходит орбиту вокруг Солнца за 12 земных лет. Это значит, что за 1 год он преодолевает только 1/12 часть своего пути.

Земле требуется круглый год, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. То есть нашей планете нужно пройти еще 1/12 часть пути вокруг Солнца, чтобы догнать Юпитер, говорят исследователи.

Ученые отмечают, что каждые 13 месяцев Земля "скользит" между Солнцем и Юпитером. Так и появляется планетарная оппозиция.

Поскольку "противостояние" в этом году пришлось на 7 декабря, в 2025 году земляне не увидят Юпитера, говорят ученые. Приближение газового гиганта к Земле состоится уже 10 января 2026 года.

Астрономы отмечают, что увидеть Юпитер на ночном небе можно еще как минимум до конца декабря. Правда, для наблюдения нужно, чтобы небо было безоблачным.

Почему Юпитер – это "рождественская звезда"

Некоторые называют восхождение Юпитера Вифлеемской звездой, ведь по библейской истории, взошла яркая "звезда с востока" и привела трех мудрецов к новорожденному Иисусу.

Впрочем, ученые выдвигают и другие гипотезы. Возможно, это была взрывная смерть звезды. Или сближение двух планет – Юпитера и Сатурна, фиксировавших около 7 лет до нашей эры.

Также, возможно, это было соединение Венеры и Юпитера, состоявшееся 3 года до нашей эры. Ученые утверждают, что оно было более ярким.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые объяснили невидимые магнитные торнадо на Юпитере.

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