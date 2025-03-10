Взрыв ракеты Илона Маска спровоцировал неутешительные слухи для застрявших в космосе астронавтов NASA

После того, как в прошлый четверг второй подряд запуск мегаракеты Starship Илона Маска завершился взрывом, по сети пошли нелестные прогнозы для астронавтов NASA. Мол, теперь Сунита Уильямс и Барри Уилмор неизвестно когда и как вернутся на Землю.

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Известно, что SpaceX получила задачу наконец-то вернуть застрявших в космосе астронавтов-ветеранов домой с Международной космической станции (МКС) уже в этом месяце. Однако получится ли провести миссию вовремя, остается под вопросом, пишет DailyMail.

После взрыва ракеты компании SpaceX социальные сети охватила волна беспокойства. Хотя Starship – это совсем другой космический корабль, чем тот, который привезет Вильямс и Уилмор домой.

"SpaceX Илона Маска с очередным взрывом Starship! FAA должно прекратить полеты. Это тот парень, который хочет вернуть домой застрявших астронавтов", – написал один пользователь X.

"Надеюсь, что этого не произойдет с двумя астронавтами", – подчеркнул другой пользователь, ссылаясь на изображение, где ракета Маска распадается в небе.

Некоторые американцы призвали президента Дональда Трампа и NASA остановить Маска, считая его безумным.

"Эй, вы видели, как ракета взорвалась – снова! Пожалуйста, не оказывайте услуг нашим астронавтам. Остановите этого безумца", – написал еще один пользователь X вскоре после провала миссии.

Однако эксперты сообщили, что взрыв Starship не является основанием полагать, что капсула Crew-9 Dragon, которая перевезет астронавтов домой, выйдет из строя.

"Я не считаю, что есть основания связывать неудачу Starship со снижением вероятности успеха миссии по возвращению наших астронавтов из МКС", – подчеркнул доцент кафедры механической и аэрокосмической инженерии в Университете Case Western Reserve Брайан Шмидт.

"Безопасность и возможности капсулы Dragon были неоднократно доказаны, что является лучшей гарантией, которую вы можете получить в космических полетах", – добавил ученый.

Хотя Шмидт отметил, что "полет в космос всегда будет связан с риском, но использование проверенной системы и платформы – лучший способ снизить опасность".

Напомним, что Барри Уилмор и Сунита Уильямс приземлились на МКС 6 июня 2024 года и должны там пробыть несколько дней. Однако по причине неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю, и они застряли в космосе.

Возвращение домой астронавтов NASA переносили несколько раз. Последняя утвержденная дата – 19 марта.

OBOZ.UA ранее писал, что NASA обнародовало новый план спасения астронавтов, застрявших на МКС с июня 2024 года.

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