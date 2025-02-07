NASA обнародовало новый план спасения астронавтов, застрявших на МКС с июня 2024 года

У NASA есть новый план спасения астронавтов-ветеранов, застрявших на Международной космической станции с июня 2024 года. По информации инсайдеров, космическое агентство вернет 59-летнюю Суниту Уильямс и 62-летнего Барри "Бутча" Уилмора домой 19 марта.

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Последний план примерно на две недели опережает предварительную дату возвращения астронавтов на Землю – начало апреля. Возможно, к спешке привела личная просьба президента США Дональда Трампа к Илону Маску ускорить процесс перелета Уильямс и Уилмора домой, пишет DailyMail.

Напомним, что Барри Уилмор и Сунита Уильямс приземлились на МКС 6 июня 2024 года и должны были там пробыть несколько дней. Однако по причине неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю и они застряли в космосе.

Возвращение домой Уильямс и Уилмора было запланировано на февраль 2025 года. Но впоследствии NASA заявило, что перенесло завершение миссии на весну, но каждый раз даты подвигались.

Однако после того, как 28 января Илон Маск написал в сети X, что Дональд Трамп "попросил как можно быстрее вернуть домой двух застрявших на борту астронавтов", дело начало продвигаться.

Миллиардер подчеркнул, что его космическая компания SpaceX сделает это, добавив: "ужасно, что администрация Байдена оставила их там так долго".

В то же время источники в NASA сообщили, что ускоренный план возвращения домой астронавтов-ветеранов на случай чрезвычайных ситуаций был запущен еще до того, как Трамп вступил в должность.

OBOZ.UA ранее писал, что астронавтка Суни Уильямс рассказала об ощущениях после 8 месяцев пребывания в космосе.

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