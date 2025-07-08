Все очень просто: ученые заявили, что нашли формулу счастья

Счастье – не абстрактное понятие, а результат простых действий, которые каждый может интегрировать в свою повседневную жизнь. К такому выводу пришли американские психологи, которые в рамках масштабного исследования выяснили: пяти минут в день достаточно, чтобы улучшить самочувствие, снизить уровень стресса, улучшить сон и почувствовать настоящую радость.

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Команда ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством профессора Элиссы Эпель в течение двух лет изучала почти 18 000 участников из США, Великобритании и Канады в рамках проекта The Big Joy ("Большая радость"). Это стало первым исследованием, направленным на изучение эффективности коротких и легких в исполнении ежедневных действий, так называемых микроактов радости.

Новое исследование

Участников эксперимента просили в течение одной недели ежедневно выполнять действия, которые вызывают положительные эмоции. Среди них – прогулки на природе, просмотр вдохновляющих видео, совместное празднование, помощь другому человеку или написание списка благодарности. Каждое задание длилось не более 10 минут и включало короткий опрос до и после выполнения.

После недели таких практик исследователи зафиксировали существенное улучшение эмоционального состояния участников, снижение уровня стресса, улучшение качества сна и повышение ощущения жизненной удовлетворенности.

"Мы были поражены масштабом положительных изменений, которых люди достигли всего за неделю. И это – без длительных программ или дорогих тренингов", – отметила профессор Эпель.

Результаты исследования

Наибольшее улучшение зафиксировали среди тех участников, которые полностью придерживались всех семи дней практики. Особенно выраженный эффект наблюдался у представителей этнических меньшинств и молодежи. В то же время старшие участники также сообщали о положительных изменениях, хотя и несколько менее выражены.

По словам авторов исследования, эмоциональное благополучие включает удовлетворенность жизнью, ощущение цели и внутреннего смысла. Счастье, в этом контексте, – это способность регулировать эмоции и переживать положительные состояния.

Почему это работает

Пока что точный механизм действия таких "микроактов" остается предметом исследований. Но профессор Эпель предполагает, что они могут прерывать негативные ментальные паттерны – такие как тревожность или самокритичность – и направлять внимание на что-то жизнеутверждающее.

"Мы часто думаем, что позволим себе быть счастливыми после достижения какой-то цели или завершения дел. Но нам нужно научиться черпать радость прямо сейчас – именно она дает нам силы преодолевать трудности", – подчеркнула ученая.

Несмотря на то, что исследование продолжается, его предварительные выводы уже имеют практическое значение. Ученые утверждают: забота об эмоциональном здоровье – это необходимость, особенно в условиях глобальных кризисов, социального давления и информационной перегрузки.

Формула счастья оказалась простой – маленькие действия, приносящие радость, способны существенно влиять на качество жизни. И каждый может применить ее уже сегодня.

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