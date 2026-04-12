Все континенты Земли могут объединиться: ученые сделали предупреждение

В будущем все современные континенты Земли могут снова сойтись в один суперконтинент, и это способно полностью изменить облик планеты. По прогнозам ученых, такой процесс может произойти примерно через 200–250 миллионов лет.

Вместе с новой формой суши может кардинально измениться и климат, а некоторые части Земли станут значительно менее пригодными для жизни. Детали обнародовали на сайте Сambridge.

Какие сценарии рассматривают ученые

После распада Пангеи материки не остались неподвижными. Они и дальше медленно смещаются из-за тектонических процессов, ведь земная кора состоит из плит, которые постоянно находятся в движении. Именно это постепенное смещение меняет океаны, формирует горные системы и влияет на карту планеты в очень долгой перспективе.

Ученые объясняют, что объединение и распад суперконтинентов – это циклический процесс, который повторяется примерно каждые 400–600 миллионов лет. Поэтому нынешний дрейф материков является лишь одним из этапов большого геологического цикла.

Исследователи описывают сразу несколько возможных вариантов того, как может выглядеть новый суперконтинент в будущем. Один из самых вероятных сценариев называется Новопангея – в нем главную роль играет закрытие Тихого океана.

Еще один вариант – Пангея Ультима. В этом случае континенты могут снова сойтись через Атлантический океан.

Также рассматривают сценарий Амазия, при котором объединение материков будет происходить вокруг Северного полюса.

Отдельно ученые говорят и об Аурике – модель, в которой формирование нового океана полностью изменит расположение суши на планете.

Каким может стать климат

Будущее расположение нового суперконтинента, как считают исследователи, напрямую повлияет на климат Земли. Если большая масса суши сосредоточится вблизи экватора, условия там могут стать чрезвычайно жаркими.

Если же суперконтинент сформируется ближе к северным широтам, климат в некоторых регионах может быть холоднее из-за значительного снежного покрова. В то же время внутренние районы такого материка рискуют превратиться в очень сухие и раскаленные территории, куда почти не будет поступать влага.

Некоторые модели предполагают, что при определенном развитии событий только 8–16% суши могут остаться пригодными для жизни млекопитающих. Именно поэтому исследователи считают, что новое объединение континентов будет не просто географическим изменением, а событием, которое может радикально перестроить всю планетарную систему.

Итак, материки Земли не останутся такими, какими мы знаем их сегодня. В далеком будущем они могут снова сложиться в единую сушу, а вместе с этим изменятся океаны, температуры и условия жизни на планете.

