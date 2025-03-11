Впервые в мире зафиксирован лейкизм у летучих мышей: странный белый мех удивил даже ученых

В Белизе заметили дискокрылую летучую мышь Spix со странным белым мехом. По словам исследователей, это впервые у этих животных зафиксировали лейкизм.

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Остается открытым вопрос, влияет ли на этих летучих мышей их белая шерсть. Ведь они более заметны для хищников, пишет IflScience.

Ученые объясняют, что лейкизм – это отсутствие пигментации, которая приводит к тому, что волосяной покров становится белым, а кожа под ним розовой. В отличие от альбинизма отсутствие меланоцитов не влияет на цвет глаз.

Лейкизм наблюдается у разных групп животных, однако до сих пор его еще не фиксировали в семье Thyropteridae, к которой принадлежит дискокрылая летучая мышь Spix.

Как правило, эти летучие мыши темно-коричневые, иногда с красновато-коричневыми частями на ушах и белым или желтым мехом на животе. Однако найденный представитель вида почти полностью белый.

"Мы еще не проводили анализ ДНК этой белой летучей мыши, но надеемся сделать это. Лейкизм является генетически обусловленным и, как правило, является рецессивным признаком, то есть оба родителя должны нести ген, чтобы он появился у потомков", – пояснила первая автор исследования Ванесса Мартин.

Известно, что дискокрылые летучие мыши Spix широко распространены в Мексике, Центральной Америке и Бразилии. Однако в Белизе этот вид редок.

Ученые переживают, влияет ли на этих летучих мышей их белая шерсть. "Некоторые исследователи выдвинули гипотезу, что лейцизм может негативно повлиять на летучих мышей, сделав их более заметными для хищников или влияя на их восприятие в социальных группах", – отметила Мартин.

"Мы не фиксировали социальное взаимодействие, поэтому не можем сказать, отличалось ли его поведение от поведения его сожителей. Однако эта летучая мышь с лейкизмом была найдена в группе из четырех особей, что свидетельствует о том, что она не была социально приспособленной", – подчеркнула ученая.

Исследователи предполагают, что эти хроматические расстройства могут быть более распространены, чем считалось ранее.

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