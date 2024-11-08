Чрезвычайно редкую белую акулу обнаружили у Албании. Фото

Около Албании обнаружили чрезвычайно редкую белую акулу. По словам исследователей, этот глубоководный призрак, найденный у острова Сазан, является первым примером лейкизма, когда-либо зарегистрированным у этого вида.

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Угловатая акула (Oxynotus centrina) находится под угрозой исчезновения. Ее поймали коммерческим траулером на глубине около 200 метров, пишет LiveScience.

Лейкизм – это генетическое заболевание, нарушающее выработку меланина, вызывая полное или частичное отсутствие всех кожных пигментов, говорят ученые.

В отличие от альбинизма, при котором у животных полностью отсутствует меланин и радужки имеют красный цвет, у акул-лейкистов нормальная пигментация радужки, даже если тело полностью белое.

"Эта акула была лейкистом, а не альбиносом, потому что она "была заметно бледной с почти белесыми пятнами на хвосте, но глаза демонстрировали нормальную пигментацию сетчатки", – сказал ведущий автор исследования, директор Sharklab ADRIA в Албании Андрей Гаич. Ученые отметили, что этот призрак является первым описанием лейкизму у неловких акул и первой записью о нарушении пигмента в семье Oxynotidae.

По словам ученых, угловатые акулы обычно темно-серо-коричневые или черные по всему телу с темными пятнами на голове и боках, которые помогают им сливаться с окружающей средой. Зато пойманная акула – бледная с беловато-серыми пятнами. Однако эксперты отмечают, что ее странная окраска не повлияла на физическое здоровье.

"Некоторые исследования показывают, что отсутствие пигментации может сделать особей более заметными, снижая их шансы на выживание", – сказал Гаич.

Однако это открытие вместе с другими записями о здоровых акулах с нарушениями пигментации свидетельствует о том, что эти аномалии не оказывают значительного негативного влияния на способность глубоководных акул питаться, избегать хищников или размножаться, добавил ученый.

По словам ученых, кроме генетического расстройства, к аномальной пигментации может привести нарушение во время эмбрионального развития.

Некоторые эксперты считают, что лейкизм может возникать из-за влияния загрязняющих веществ, повышенных температур, гормональных сдвигов во время развития и инбридинга в изолированных популяциях.

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