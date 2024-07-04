Впервые в истории. Ученые записали видео формирования эмбриона на ранней стадии, что поможет выявлять врожденные пороки

Австралийским учёным впервые удалось зафиксировать на видео формирование эмбриона перепела на ранней стадии. Исследователи надеются, что из-за его сходства с человеческим видом, удастся выяснить причины развития врожденных дефектов.

Видео дня

Используя инновационную технику, ученые подробно рассмотрели процесс образования первичной формы сердца, позвоночника и мозга, пишет Daily Mail. Новые опыты могут повлиять на улучшение медицины.

По словам ученых, около 3% младенцев рождаются с врожденными пороками сердца и нервной трубки. Операционные вмешательства или трансплантации, которые проводятся через несколько дней после рождения, единственные методы исправления проблем.

Для улучшения возможностей медицинских услуг, ученые Университета Квинсленда разработали модифицированный эмбрион перепела, производящий светоотражающий флуоресцентный белок. Вещество, которое получило название Lifeact, вживили в зародыш путем инъекции. Ученые объяснили, что развитие птиц происходит в яйце, поэтому оно доступно для наблюдения.

"Эмбрионы таких птиц являются прекрасной моделью развития человека, особенно на ранних фазах роста, – отметила доктор Мелани Уайт, – Развитие многих основных органов, включая сердце и нервную трубку, очень похоже".

Свечение флуоресцентных белков помогло отследить образование раннего цитоскелета и стволовых клеток сердца, которые впоследствии образуют первичный орган кровеносной системы, глубоко внутри эмбриона.

Кроме того, удалось зафиксировать, как клетки формируют нервную трубку эмбриона, которая со временем превратится в головной и спинной мозг. По словам Мелани Уайт, именно во время этого процесса развития возникают врожденные пороки. У человеческих эмбрионов дефекты мозга и позвоночника появляются в течение четвертой недели роста.

"Наша цель состоит в том, чтобы найти белки или гены, которые можно будет использовать в будущем для контроля врожденных пороков развития", – объяснила ученая.

Ранее OBOZ.UA писал, что Китайские ученые создали работу с человеческим мозгом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!