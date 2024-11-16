Возвращайтесь домой в 17:30: ученые вывели формулу идеального вечера

Ученые вывели формулу идеального зимнего вечера. По их мнению, лучше всего вернуться домой в 17:30, устроиться на диван в 18:42 и принимать душ в течение 19 минут.

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В исследовании приняли участие 2000 человек. Результаты показывают, что большая часть респондентов предпочитают провести вечер в одиночестве дома, чем куда-то идти, а две трети активно отменяют планы, чтобы провести время в одиночестве, пишет MailOnline.

По словам исследователей, идеальный прием душа или ванны длится в среднем 19 минут, а переодевание в удобную домашнюю одежду и приготовление напитков является одним из первых вещей, которые вы должны сделать, прежде чем устроиться на диване, для отдыха.

Поскольку стрелки часов вернулись назад, 22 процента сказали, что сейчас хотят больше сидеть дома, а 35 процентов сказали, что нуждаются в уходе за собой.

Когда респондентов спросили об основных причинах, почему они хотят проводить время дома, 66 процентов ответили, что дома более комфортно, 53 процента считают, что это более "спокойно", чем выходить на улицу, и 48 процентов с удовольствием пользуются возможностью полноценно отдохнуть. При этом 55 процентов заявили, что не желают не только сами уходить куда-то, но и гостей не очень ждут.

45 процентов опрошенных проголосовали за идеальный вечер дома с семьей, а 24 процента сказали, что они выбрали бы побыть дома сами, и еще 9 процентов ответили, что просто хотят быть со своими домашними животными.

Среди любимых дел дома вечером участники опроса назвали чтение хорошей книги, просмотр классического фильма и заказ еды с доставкой. Также исследование показало, что около трети людей выбирают свечи и спокойную музыку.

"Поскольку мы переходим от лета к более холодным месяцам, кажется, что многие британцы стремятся замедлить темп и быть мягче к себе", – прокомментировала результаты опроса Клео Гектор, менеджер по маркетингу компании, проводившей исследования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые назвали простую ежедневную привычку, заставляющую нас уставать все время.

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