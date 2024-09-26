Возле Земли пролетел большой астероид-снеговик. Фото

Не дождавшись зимы, Вселенная решила послать землянам рождественский подарок. Радар зафиксировал астероид в виде снеговика, который 17 сентября пролетел мимо Земли.

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Камень под названием 2024 года ON на самом деле был двумя астероидами, слитыми в один объект. Ученые называют такие необычные астероиды "контактно двойными", пишет Space.com.

По словам ученых, астероид-снеговик образован двумя меньшими космическими камнями, много лет назад пролетевшими так близко друг от друга, ставшими гравитационно связанными. Поэтому слился в один космический объект.

Эксперты отмечают, что частицы астероида-конгломерата разделены четким горлышком, причем одна доля примерно на 50% больше другой, что делает его также похожим на огромный арахис.

"Яркие радарные пятна на поверхности астероида, вероятно, указывают на большие валуны", – говорится в заявлении.

Ученые предполагают, что по крайней мере 14% околоземных астероидов размером более 200 метров относятся к типу "контактно двойных".

По словам исследователей, двойной астероид промчался на Земле со скоростью 131 933 км/ч, что примерно в 26 раз превышает скорость звука. Этот космический камень был довольно большим – 350 метров в длину.

Ученые отмечают, что 2024 ON проплыл мимо нашей планеты на расстоянии 1 миллиона километров. По расчетам Лаборатории реактивного движения NASA, он классифицируется как потенциально опасный.

Ранее OBOZ.UA писал, что мимо Земли пролетит опасный астероид размером с синего кита.

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