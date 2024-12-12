Возле Сицилии нашли затонувший корабль и якоря в возрасте 2500 лет. Фото

Вблизи Сицилии (Италия) обнаружили затонувший корабль, датированный V и VI веками до нашей эры. А также исследователи обнаружили коллекцию древних якорей.

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Затонувший корабль возрастом 2500 лет был найден под песком и камнями командами ученых, работавших над проектом подводных раскопок. Археологи создали трехмерную модель затонувшего корабля и собрали образцы артефактов для анализа в надежде узнать больше о материалах, из которых они состоят, пишет CBS News.

Когда археологи начали раскапывать, обнаружили корпус, построенный по технологии строительства "на корпусе" – упрощенного метода раннего кораблестроения, который часто отслеживают среди населения Средиземноморья.

Исследователи также нашли коллекцию якорей в нескольких метрах от обломков. По словам эксперта, два из якорей были сделаны из железа и, вероятно, происходят из VII века нашей эры. Остальные четыре изготовлены из тяжелого камня и датируются доисторической эпохой.

"Это открытие – чрезвычайный вклад в знание морской истории Сицилии и Средиземноморья. Затонувший корабль является драгоценной частью затопленного сицилийского культурного наследия", – сказал региональный советник Сицилии по культурному наследию Франческо Паоло Скарпинато.

По словам исследователей, обнаруженный обломок корабля может пролить свет на важную главу древней Греции, занимавшую Сицилию в течение сотен лет, пока остров не был захвачен Римом около 200 года до нашей эры.

Координатор проекта Kaukana и профессор Университета Удине – Массимо Капулли добавил, что изучение обломков может помочь прояснить, как происходила торговля между древними греками и карфагенянами – двумя группами, которые тысячи лет назад боролись между собой за контроль над морями вокруг современной Сицилии.

"Мы сталкиваемся с материальными доказательствами движения и торговли очень древней эпохи", – подчеркнул Капулли.

Ранее OBOZ.UA писал, что на дне Средиземного моря нашли 3300-летний корабль с невредимым грузом.

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