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На дне Средиземного моря обнаружили 3300-летний корабль с невредимым грузом. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
1,0 т.
На дне Средиземного моря обнаружили 3300-летний корабль с невредимым грузом. Фото

У берегов Израиля, на дне Средиземного моря, найден ханаанский корабль, которому примерно 3300 лет. Археологи отмечают, что это чрезвычайно ценное открытие, ведь у обломков судна были найдены невредимые амфоры времен правления знаменитого фараона Тутанхамона.

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Судно Energean, работающее для исследования природного газа, случайно наткнулось на обломки корабля примерно в 90 километрах от побережья Израиля. Бесценная находка скрывалась на глубине 1,8 километра, пишет Arkeonews.

На дне Средиземного моря обнаружили 3300-летний корабль с невредимым грузом. Фото

По сообщению Управления древностей Израиля и Energean, торговое судно, длина которого была примерно от 12 до 14 метров, затонуло где-то между 1400 и 1300 годами до нашей эры (14-13 век до нашей эры). Это эра, когда Египетская империя простиралась от местности современной северной Сирии до Судана, а правил ею мальчик-фараон Тутанхамон. В то время на этих водах международная морская торговля процветала. Неудивительно, что на судне было много амфор.

На дне Средиземного моря обнаружили 3300-летний корабль с невредимым грузом. Фото

Директор морского подразделения Управления древностей Израиля Джейкоб Шарви предположил, что судно, по всей вероятности, затонуло из-за шторма или нападения пиратов. Ведь это были наиболее распространенные типы кораблетрощ для позднего бронзового века.

"Это действительно сенсационная находка. Из позднего бронзового века в Средиземном море найдены обломки только двух кораблей с грузом – лодка из мыса Гелидония и лодка Улубурун, найденные у турецкого побережья. Однако обе эти кораблекрушения были найдены относительно близ берега, и до них можно было добраться с помощью обычного оборудования для дайвинга", – сказал Джейкоб Шарви.

На дне Средиземного моря обнаружили 3300-летний корабль с невредимым грузом. Фото

Основываясь на этих двух предыдущих находках, ученые до сих пор считали, что торговля в поздний бронзовый век осуществлялась путем безопасной транспортировки из порта в порт, недалеко от береговой линии. Однако обломки найденного нового судна изменяют представления исследователей о способностях древних мореплавателей. Ведь это первая лодка, найденная на таком большом расстоянии от суши.

Эта находка также раскрывает учёным навигационные навыки древних мореплавателей. Для ориентации они, вероятно, использовали расположение солнца и звезд в небе.

На дне Средиземного моря обнаружили 3300-летний корабль с невредимым грузом. Фото

Руководитель отдела окружающей среды в Energean доктор Карнит Бахартан объяснил, что открытие стало для них неожиданностью. Во время одного из их очередных исследований с помощью передового погружного робота команда идентифицировала нечто похожее на кучу банок на морском дне. Однако в сотрудничестве с Израильским управлением древностей удалось понять, что это важная археологическая находка.

На дне Средиземного моря обнаружили 3300-летний корабль с невредимым грузом. Фото

Директор Управления древностей Израиля Эли Эскусидо подчеркнул важность этих находок и подчеркнул, что найденные ханаанские контейнеры будут выставлены в Археологическом кампусе. Так что все желающие смогут увидеть обломки древнего корабля до официального открытия центра через два года.

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