На дне Средиземного моря обнаружили 3300-летний корабль с невредимым грузом. Фото

У берегов Израиля, на дне Средиземного моря, найден ханаанский корабль, которому примерно 3300 лет. Археологи отмечают, что это чрезвычайно ценное открытие, ведь у обломков судна были найдены невредимые амфоры времен правления знаменитого фараона Тутанхамона.

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Судно Energean, работающее для исследования природного газа, случайно наткнулось на обломки корабля примерно в 90 километрах от побережья Израиля. Бесценная находка скрывалась на глубине 1,8 километра, пишет Arkeonews.

По сообщению Управления древностей Израиля и Energean, торговое судно, длина которого была примерно от 12 до 14 метров, затонуло где-то между 1400 и 1300 годами до нашей эры (14-13 век до нашей эры). Это эра, когда Египетская империя простиралась от местности современной северной Сирии до Судана, а правил ею мальчик-фараон Тутанхамон. В то время на этих водах международная морская торговля процветала. Неудивительно, что на судне было много амфор.

Директор морского подразделения Управления древностей Израиля Джейкоб Шарви предположил, что судно, по всей вероятности, затонуло из-за шторма или нападения пиратов. Ведь это были наиболее распространенные типы кораблетрощ для позднего бронзового века.

"Это действительно сенсационная находка. Из позднего бронзового века в Средиземном море найдены обломки только двух кораблей с грузом – лодка из мыса Гелидония и лодка Улубурун, найденные у турецкого побережья. Однако обе эти кораблекрушения были найдены относительно близ берега, и до них можно было добраться с помощью обычного оборудования для дайвинга", – сказал Джейкоб Шарви.

Основываясь на этих двух предыдущих находках, ученые до сих пор считали, что торговля в поздний бронзовый век осуществлялась путем безопасной транспортировки из порта в порт, недалеко от береговой линии. Однако обломки найденного нового судна изменяют представления исследователей о способностях древних мореплавателей. Ведь это первая лодка, найденная на таком большом расстоянии от суши.

Эта находка также раскрывает учёным навигационные навыки древних мореплавателей. Для ориентации они, вероятно, использовали расположение солнца и звезд в небе.

Руководитель отдела окружающей среды в Energean доктор Карнит Бахартан объяснил, что открытие стало для них неожиданностью. Во время одного из их очередных исследований с помощью передового погружного робота команда идентифицировала нечто похожее на кучу банок на морском дне. Однако в сотрудничестве с Израильским управлением древностей удалось понять, что это важная археологическая находка.

Директор Управления древностей Израиля Эли Эскусидо подчеркнул важность этих находок и подчеркнул, что найденные ханаанские контейнеры будут выставлены в Археологическом кампусе. Так что все желающие смогут увидеть обломки древнего корабля до официального открытия центра через два года.

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