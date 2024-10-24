2000-летний храм цивилизации Индианы Джонса нашли у побережья Италии. Фото

У побережья Италии возле Неаполя нашли 2000-летний храм, который намеренно уничтожили. Исследователи обнаружили древние алтари и мраморные плиты с надписями.

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По словам археологов, храм был создан арабскими иммигрантами с набатейской культуры. Это древнее королевство на Аравийском полуострове, чья высеченная на скале "Скарбниця" фигурирует в культовом фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", пишет LiveScience.

"Для меня это было одно из самых неожиданных открытий", – поделилась впечатлениями первый автор исследования, морской археолог из Южной высшей школы образовательного института в Неаполе Микеле Стефаниле.

Храм расположен у побережья Поццуоли, города в вулкане Кампи Флегрей, примерно в 16 километрах к востоку от Неаполя. В римское время город был известен как Путеоли, это была большая гавань, куда причаливали корабли со всего римского мира, чтобы доставлять разные товары.

Вулканическая активность на протяжении веков существенно изменила береговую линию Поццуоли, затопив около 2 км складов римских времен и других зданий, связанных со древним портовым районом. Артефакты, обнаруженные в море еще в XVIII веке, свидетельствовали, что здесь был храм, но никто не знал, где именно.

В 2023 году исследователи, составлявшие карту морского дна региона, обнаружили две погруженные комнаты со стенами в римском стиле. У стены одной комнаты стояли два алтаря из белого мрамора, содержащие несколько прямоугольных ниш, в которых, вероятно, когда-то были священные камни. Каждая из комнат также имела мраморную плиту с латинской надписью "Dusari sacrum", что означает "посвящённый Душари", главному богу древней набатейской религии.

"Кажется, у нас есть здание, посвященное набатейским богам, но с римской архитектурой и латинской надписью", – сказала Микеле Стефаниле.

По историческим данным, Набатейское царство простиралось от северной Аравии до восточного Средиземноморья. В IV – II веках до нашей эры набатеи контролировали растущую сеть торговли предметами роскоши, такими как ладан, золото, слоновая кость и духи, накопив огромные богатства к концу первого века нашей эры. Огромная гробница, которую часто называют Сокровищницей в набатейской столице Петри, была построена примерно в то время.

"Набатеи были в Путеоле как сообщество торговцев. И они принесли сюда свои религиозные обряды", – подчеркнул римский историк из Университета Майами в Огайо, не участвовавший в исследовании, Стивен Да.

Стефанило и его команда обнаружили, что храм был намеренно закопан во II веке нашей эры смесью бетона и битой керамики.

"Вероятно, после завоевания Траяном Аравии в 106 году нашей эры набатейцы больше не имели возможности свободно торговать в Путеоле, и они, возможно, покинули гавань", – сказала Стефаниле. А их храм разрушили.

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