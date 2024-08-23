Туринская плащаница. Действительно ли в ней похоронили Иисуса Христа и почему после последнего исследования известный атеист стал христианином

Открытие итальянских ученых, убеждающее, что Туринская плащаница является действительно той тканью, в которую заворачивали тело Иисуса после распятия, подняло новую дискуссию. Ведь есть исследования, отрицающие подлинность священного полотна.

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Интересно послушать две версии, чтобы понять, какая из них более вероятна. Действительно ли Туринская плащаница стала погребальным саванном для Иисуса, или это просто сложная мистификация, об этом пишет Daily Mail.

Что такое Туринская плащаница

Туринская плащаница, также известная как Святая плащаница – это кусок льна длиной 4,3 метра и шириной 1,1 метра. Уникальная плащаница делает едва заметный отпечаток лица и тела худого мужчины ростом до 1.80 метра.

В Библии сказано, что Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса в льняной саван и положил его в гробницу.

Первые доказательства существования плащаницы появились в 1354 году, когда она оказалась во владении рыцаря, по имени Жоффруа де Шарне.

В то время местный епископ осудил плащаницу в качестве подделки и заявил, что ее нарисовал местный художник. Однако к 1400-м годам верующие отвергали какие-либо упреки критиков и она стала предметом поклонения.

В декабре 1532 года Святая плащаница была сильно повреждена во время пожара в часовне, где она находилась. Экспертам пришлось ремонтировать ее латками.

С 1578 Плащаница хранится в королевской часовне собора Сан-Джованни Баттиста в Турине, Италия, где ее время от времени выставляют на показ общественности.

Исследования, подтверждающие подлинность Священной плащаницы

С 1980-х годов, когда Ватикан начал поощрять научные исследования Плащаницы, было опубликовано более 170 рецензированных научных статей о льняной простыне. Это делает его одним из наиболее интенсивно изучаемых рукотворных объектов на Земле.

Тестирование в 1970-х годах проверяло, были ли изображения на Туринской плащанице сделаны с помощью покраски, обжига или других агентов, но никаких посторонних веществ, кроме крови, не удалось подтвердить.

Однако споры вокруг подлинности одной из величайших христианских реликвий – Туринской плащаницы продолжаются более века. Чтобы развеять давние дискуссии, ученые из Итальянского института кристаллографии Национального исследовательского совета использовали современное широкоугольное рентгеновское рассеяние (WAXS), чтобы установили возраст ткани, в которую, как считается, заворачивали тело Иисуса Христа.

Команда экспертов изучила восемь небольших образцов из Плащаницы, чтобы исследовать определенные параметры старения ткани, включая температуру и влажность, которые вызывают значительное разрушение целлюлозы. По результатам всех анализов, итальянские ученые выяснили, что полотно для Туринской плащаницы было изготовлено примерно 2000 лет назад, то есть при Иисусе.

За несколько лет до этого проводились исследования, сосредоточенные на микроскопических свойствах материала. Анализ волокон льна показал, что они, вероятно, были выращены на Ближнем Востоке, что тоже было доказательством подлинности Плащаницы.

Остальные исследования были сосредоточены на наличии вероятных пятен крови на ткани.

Библия утверждает, что римляне избивали Иисуса кнутом, сделав рваные раны на спине, а также положили ему на голову терновый венец перед распятием. И следы на Плащанице соответствуют описанным ранам Христа.

Хотя многие спорят об их происхождении, исследования показали, что красные пятна на ткани действительно содержат различные компоненты крови, включая гемоглобин, альбумин и иммуноглобулин.

В 2017 году группа исследователей из итальянского Института кристаллографии заявила, что в крови из Плащаницы было очень много креатинина и ферритина, которые обычно встречаются у пациентов, которые получили сильные травмы. Доктор Эльвио Карлино заявил, что крошечные частицы обнаруживают "большие страдания" жертвы, "завернутой в погребальную ткань".

Интересна история британского кинорежиссера Дэвида Рольф. Он был атеистом и в 1978 году собирался снять документальный фильм, где хотел описать прозаическое объяснение того, как на ткани реликвии появился окровавленный отпечаток человека, соответствующий описанию Иисуса Христа. Однако в ходе сбора материалов для ленты он настолько убедился в ее подлинности, что обратился в христианство и с тех пор снял несколько документальных фильмов и опубликовал книги о подлинности Священной плащаницы.

Кинорежиссер даже назначил приз в размере 1 миллиона долларов для того, кто сможет воспроизвести изображение распятого человека на ткани без следов чернил, краски или других агентов.

Те, кто отрицает подлинность Туринской плащаницы

Иногда вокруг Плащаницы возникали противоречивые мысли. Ведь были скептики, заявлявшие, что изображения на холсте были нанесены краской. Другие говорили, что это подделка, подброшенная религиозным фанатикам во времена Средневековья. Ведь почему, мол, о Плащанице не было никаких упоминаний до 1354 года.

В 1988 году группа международных исследователей в трех разных лабораториях проанализировала небольшие куски Плащаницы с помощью углеродной датировки и определила, что ткань, похоже, была изготовлена где-то между 1260 и 1390 годами нашей эры. То есть, она не может принадлежать периоду Христа.

Ведущий автор нового итальянского исследования доктор Либерато Де Каро заявил, что тест 1988 года следует считать неправильным, поскольку "образцы тканей обычно подвергаются разного рода загрязнениям, которые невозможно полностью удалить из датированного образца". "Если процедура очистки образца не выполняется тщательно, датирование углеродом-14 не является надежным", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что итальянские ученые использовали современное оборудование, чтобы установили возраст Туринской плащаницы, в которую заворачивали тело Иисуса Христа.

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