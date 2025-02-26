Космический аппарат NASA Blue Ghost показал уникальное видео Земли и обратной стороны Луны в одном кадре

Космический посадочный аппарат Blue Ghost Firefly Aerospace, запущенный 15 января на борту ракеты SpaceX Falcon 9, чтобы исследовать Луну, прислал очередную порцию удивительных изображений. Автономный модуль сделал, в частности, уникальный снимок спутника Земли крупным планом.

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А на невероятном видео можно увидеть, как наша планета восходит и заходит за изгибом лунной поверхности. Покадровая съемка показывает ошеломляющий вид с Blue Ghost, когда он завершил свою вторую орбиту с расстояния примерно 120 км, пишет DailyMail.

Оператор посадочного модуля, американская частная компания Firefly Aerospace, совершив трижды околомесячный полет, проводит последние приготовления перед приземлением на спутник 2 марта, отмечают ученые.

"Земля поднимается, Земля заходит, повторяем!" – описали в сообщении в сети X представители компании Firefly Aerospace.

Поклонники космоса были поражены невероятным проблеском нашего лунного спутника с его невероятным клочком глубоких кратеров.

"Какое классное время быть живым! Луна снова вблизи!" – прокомментировал фото от Blue Ghost один из пользователей Х.

Во время своего космического путешествия Blue Ghost совершил ряд невероятных изображений Земли.

Если завершающая часть путешествия пройдет успешно, то космический посадочный аппарат 2 марта сядет в море Кризисов на Луне и пришлет оттуда очередную порцию снимков и исследований, отмечают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический аппарат Blue Ghost сделал первые фото Луны.

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