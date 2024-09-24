Ветер на станции 'Академик Вернадский' разогнался до скорости поезда и установил рекорд: такого не было с 1947 года! Видео

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый погодный рекорд. Скорость ветра там достигла 42,5 м/с или 153 км/ч.

Видео дня

По словам полярников, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений – с 1947 года. В подтверждение своих слов украинские исследователи на свою страницу в сети Facebook сбросили видео ветра, по скорости напоминающего поезд.

"По шкале Бофорта скорость 153 км/ч относят к самым высоким 12 баллам и определяют как ураган. Если же проще, то ветер у станции разогнался, как скоростной поезд", – написали украинские полярники на своей странице в соцсети.

Сверхмощный ветер на полярной станции разгулялся ночью. Именно в это время на дежурство заступил механик 29 УАЭ Виталий Каминский. Он сразу разбудил коллег и позвал на помощь, чтобы покрепче привязать все лодки. Этот момент и есть на видео.

Полярники подчеркивают, что на "Вернадском" обошлось без особых разрушений.

"Важно отметить, что сильные ветры дуют в нашем районе постоянно. Именно они, а не крепкие морозы, больше всего донимают, особенно когда еще и с осадками", – рассказывают украинские исследователи.

Предыдущий максимум скорости ветра – 40,1 м/с – на станции "Академик Вернадский" фиксировали дважды – в 1991 и 2015 годах. Тогда эти порывы наблюдались в августе, а теперь ненастье разгулялось в сентябре.

По словам руководителя отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Дениса Пишняка, в течение последнего десятилетия на Вернадском довольно часто отмечали ветряные рекорды, особенно в переходные сезоны года.

"В 2017 году был установлен рекорд июля – 39 м/с, а в 2016-м – рекорд сентября, 36 м/с, который теперь был побит. Так происходит в соответствии с тенденцией изменения климата: траектории циклонов смещаются ближе к станции, а их интенсивность, вероятно, растет", – объяснил ученый.

Интересно, что ранее для измерения скорости ветра на станции "Академик Вернадский" использовали флюгер с мерной доской. Вскоре его заменили автоматическим анемометром-вертушкой, что обеспечило более точные измерения в течение десятилетий.

В последние годы измерения ветра дублируются двумя автоматическими комплексами с барическим и акустическим принципами преобразования, при отсутствии подвижных частей в преобразователях. 22 сентября оба комплекса показали почти одинаковую новую рекордную скорость, говорят украинские полярники.

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