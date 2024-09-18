'Чрезвычайно мимишная новость'. Украинские полярники показали первого тюленя 2024 года, родившегося возле 'Вернадского'

С антарктической станции "Академик Вернадский" поступила "чрезвычайно мимишная новость". Неподалеку от украинских полярников родился первый в этом году тюлененок вида Ведделла.

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Ученые сообщили, что это мальчик, увидевший свет на острове Винтер, расположенном напротив острова Галиндез, где находится станция "Вернадского". На своей странице в Facebook полярники показали первые фотографии новорожденного пушистика и призвали всех подписчиков присоединиться к выбору имени для него.

"Беременная самка была на Винтере где-то с 1 сентября. Мы ежедневно мониторили ее состояние: ходили пешком или смотрели с помощью дрона. 17 сентября утром c дрона увидели, что она уже с малышом, и сразу отправились к ним", – рассказал биолог 29-й УАЭ Светозар Давиденко.

Украинские ученые отслеживают ежегодную успешность размножения тюленей Ведделла, которая существенно зависит от морского льда. Ведь именно на льду или на берегах с удобным спуском в воду происходит рождение тюленят.

По словам ученых, в первые дни малыши обычно весят 25-30 кг и очень быстро растут на питательном молоке мамы, жирность которого составляет 54%. И уже к концу вскармливания, которое длится примерно 3 месяца, могут достигать 90 кг. Для сравнения, взрослые тюлени Ведделла весят 400 кг.

В основном тюленята появляются на свет в начале антарктической весны. И уже традиционно с появлением новых жителей ученые со станции "Академик Вернадский" предложили вместе выбрать имя для новорожденного.

"Пишите ваши варианты в комментарии до 23:59 22 сентября. Полярники 29-й УАЭ выберут интереснейшую идею, а ее автор получит от нас подарок – шеврон этой экспедиции", – отметили ученые под постом в Facebook.

Среди уже предложенных имен больше всего лайков собрали: Верни (в честь станции), Верес (в честь месяца), Мирный (как символ мира), Винтер (в честь острова, где родился) и Пуфик (потому что он такой мягкий). Однако еще есть время предложить и свой вариант, поэтому не стоит тратить попусту время.

Ранее OBOZ.UA писал, что станцию "Академик Вернадский" после ледяной ловушки заполонили первые пингвины.

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