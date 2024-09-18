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"Чрезвычайно мимишная новость". Украинские полярники показали первого тюленя 2024 года, родившегося возле "Вернадского"

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,1 т.
'Чрезвычайно мимишная новость'. Украинские полярники показали первого тюленя 2024 года, родившегося возле 'Вернадского'

С антарктической станции "Академик Вернадский" поступила "чрезвычайно мимишная новость". Неподалеку от украинских полярников родился первый в этом году тюлененок вида Ведделла.

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Ученые сообщили, что это мальчик, увидевший свет на острове Винтер, расположенном напротив острова Галиндез, где находится станция "Вернадского". На своей странице в Facebook полярники показали первые фотографии новорожденного пушистика и призвали всех подписчиков присоединиться к выбору имени для него.

"Чрезвычайно мимишная новость". Украинские полярники показали первого тюленя 2024 года, родившегося возле "Вернадского"

"Беременная самка была на Винтере где-то с 1 сентября. Мы ежедневно мониторили ее состояние: ходили пешком или смотрели с помощью дрона. 17 сентября утром c дрона увидели, что она уже с малышом, и сразу отправились к ним", – рассказал биолог 29-й УАЭ Светозар Давиденко.

"Чрезвычайно мимишная новость". Украинские полярники показали первого тюленя 2024 года, родившегося возле "Вернадского"

Украинские ученые отслеживают ежегодную успешность размножения тюленей Ведделла, которая существенно зависит от морского льда. Ведь именно на льду или на берегах с удобным спуском в воду происходит рождение тюленят.

"Чрезвычайно мимишная новость". Украинские полярники показали первого тюленя 2024 года, родившегося возле "Вернадского"

По словам ученых, в первые дни малыши обычно весят 25-30 кг и очень быстро растут на питательном молоке мамы, жирность которого составляет 54%. И уже к концу вскармливания, которое длится примерно 3 месяца, могут достигать 90 кг. Для сравнения, взрослые тюлени Ведделла весят 400 кг.

"Чрезвычайно мимишная новость". Украинские полярники показали первого тюленя 2024 года, родившегося возле "Вернадского"

В основном тюленята появляются на свет в начале антарктической весны. И уже традиционно с появлением новых жителей ученые со станции "Академик Вернадский" предложили вместе выбрать имя для новорожденного.

"Пишите ваши варианты в комментарии до 23:59 22 сентября. Полярники 29-й УАЭ выберут интереснейшую идею, а ее автор получит от нас подарок – шеврон этой экспедиции", – отметили ученые под постом в Facebook.

"Чрезвычайно мимишная новость". Украинские полярники показали первого тюленя 2024 года, родившегося возле "Вернадского"

Среди уже предложенных имен больше всего лайков собрали: Верни (в честь станции), Верес (в честь месяца), Мирный (как символ мира), Винтер (в честь острова, где родился) и Пуфик (потому что он такой мягкий). Однако еще есть время предложить и свой вариант, поэтому не стоит тратить попусту время.

Ранее OBOZ.UA писал, что станцию "Академик Вернадский" после ледяной ловушки заполонили первые пингвины.

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