Гигантская струя из черной дыры-монстра взорвала таинственный объект в глубоком космосе. Видео

Рентгеновский космический телескоп NASA Chandra заметил гигантское космическое столкновение от сверхмассивной черной дыры-монстра в центре галактики Центавр А (Cen A), расположенной примерно в 12 миллионах световых лет от Земли. Астрономы и раньше видели струи черных дыр, взрывающихся в другие объекты, но это событие отличается от предыдущих.

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Открытие произошло в виде странной отметки в яркой струе. Новое исследование также показало, что в нескольких точках вдоль галактики струя частиц высокой энергии из этой черной дыры двигалась со скоростью, близкой к свету, пишет Space.com.

Хотя струя сверхмассивной черной дыры Cen A была хорошо изучена в прошлом, данные Chandra показали что-то новое и неожиданное в этой утечке, говорят исследователи. Команда ученых обнаружила излучение, связанное с ярким V-образным источником, обозначенным как "C4", и оно расположено вблизи точки происхождения струи черной дыры.

По данным NASA, "руки" этого V-образного излучения имеют длину около 700 световых лет, что примерно в 175 раз больше расстояния между Солнцем и ближайшей к Солнечной системе звездой Проксима Центавра.

Что известно о струях черной дыры

Ученые отмечают, что струи выходят не из самых черных дыр, а из их окружения. Эти космические титаны обозначены пределом, который называется "горизонт событий", по которому даже свет не может двигаться достаточно быстро, чтобы уйти от поглощения.

Хотя астрономы хорошо понимают физику, запускающую струю из сверхмассивных черных дыр в центре галактики Центавр А, они не знают, какой объект был взорван на этот раз. Он ведь слишком далеко, чтобы даже самые мощные современные телескопы могли детально различить во попавшие стремени, говорят эксперты.

Это не первый случай, когда учёные видят, как струя черной дыры подрывает объект в космосе. Среди предыдущих целей были облака газа и даже злополучные звезды, вспоминают эксперты.

Однако новое столкновение отличается от этих событий, подчеркивают специалистов, потому что оно создало эллиптические "капли" на рентгеновских изображениях, то есть v-образную структуру.

Теперь команда ученых попытается определить, почему именно это столкновение создало странную форму. Исследование будет проведено с помощью Chandra – единственного рентгеновского телескопа, который сейчас достаточно чувствителен, чтобы увидеть это столкновение.

Ранее OBOZ.UA писал, что была обнаружена самая голодная черная дыра: ужасная пустота поглощает материю со скоростью, что в 40 раз превышает теоретическую границу.

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