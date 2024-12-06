Самую дорогую окаменелость динозавра показали на выставке в Нью-Йорке: как выглядит стегозавр Aпекс за $45 миллионов. Фото

В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке показали самую дорогую окаменелость динозавра. Стегозавр, названный Aпексом, стоит $45 миллионов.

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Представлен скелет динозавра юрского периода высотой 3,4 метра и длиной 6 метров. Стегозавр известен своими вертикальными пластинами на спине и острым хвостом, пишет Reuters.

Стегозавр ходил на четырех лапах и жил в Северной Америке около 150 миллионов лет назад во время юрского периода. Его окаменелости были впервые обнаружены в 1870-х годах, говорят специалисты.

"У каждого есть свой любимый динозавр, но стегозавр занимает первую пятерку. Трудно не восхищаться величием этого животного", – сказал куратор музея динозавров Роджер Бенсон.

Известно, что окаменелость стегозавра была найдена в Колорадо и продана в июле на аукционе Sotheby's за рекордные $45 миллионов. Покупатель Aпекса – миллиардер и давний донор музея Кен Гриффин одолжил его Нью-Йоркскому музею, чтобы все желающие могли увидеть это чрезвычайное существо, пишет AP.

"Люди потрясены этой окаменелостью, потому что стегозавр является культовым динозавром. Хотя он был травоядным, но не похожим на корову или овцу, ведь мог позаботиться о себе. У него на хвосте злые шипы и пластины вдоль спины", – сказал куратор музея динозавров Роджер Бенсон.

То есть стегозавр имел защиту от плотоядных динозавров, таких как, например, аллозавр, говорят ученые.

По словам президента Американского музея природной истории Шона Декатура, Апекс является самым полным экземпляром, когда-либо найденным. Поскольку сохранилось около 80% из 320 костей, это чудо для существа, умершего 150 миллионов лет назад.

Образец стегозавра еще будет исследоваться учеными, поскольку он, по предварительным оценкам, умер в относительно пожилом возрасте, поэтому может раскрыть информацию о метаболизме и росте костей.

Ученые сделают КТ внутренних структур черепа динозавра и проанализируют небольшой образец одной из его гигантских бедренных костей, говорят исследователи.

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