В Турции при раскопках нашли статую Гермеса и 'головы' Эроса и Афродиты. Фото

Во время раскопок в древнем городе Аспендос в Турции обнаружили статую одного из богов греческой мифологии Гермеса. Также в рамках проекта "Наследие в будущее" на этом же месте археологи обнаружили мраморные головы богини красоты и любви Афродиты и бога любви и страсти Эроса.

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В ходе раскопок исследователи встретили еще фрагменты статуй, изображающих греческую богиню охоты Артемиду и крылатой богини человеческой судьбы Немезиды. Основываясь на стилистических особенностях, археологи датировали скульптуры периодом Римской империи с конца II до начала III века нашей эры, пишет HeritageDaily.

"Фигура, которые веками оставались погребенными в Аспендосе, молчаливом свидетеле времени, вышли на свет", – сказал министр культуры и туризма Турции Эрсой.

Больше всего поражает раскопанная статуя изображающая покровителя путешественников Гермеса, известного также как посланника главного бога Олимпа Зевса.

Согласно заявлению Министерства культуры и туризма, статуя имеет высоту 1,65 метра. Гермес изображен в плаще с кошельком и керикейоном (посохом). Рядом с его левой ногой стоит баран, символизировавший силу и мужество в древнегреческой культуре, отмечает Hurriyet.

Скульптуру из мрамора обнаружили среди руин монументального фонтана, расположенного рядом с южными входными воротами города Аспендос.

Эксперты отмечают, что все найденные скульптуры были созданы в художественном стиле, характерном для этого региона и отражали эстетическое понимание своего периода.

Известно, что Аспендос был древним греко-римским городом в турецкой провинции Анталия. Поселение было аннексировано Римской республикой в ​​190 году до н.э.

Аспендос известен тем, что имеет лучше сохранившийся театр античности, а также 19-километровый акведук с сохранившимся перевернутым сифоном. Другие крупные памятники включают остатки стадиона, терм, базилики, агоры и нимфеума, говорят археологи.

"Надеюсь, что все найденные скульптуры принесут пользу культурной и туристической жизни нашей страны", – отметил министр Эрсой.

Ранее OBOZ.UA писал, что в канализации в Болгарии нашли статую бога Гермеса.

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