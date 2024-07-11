В канализации в Болгарии нашли статую бога Гермеса. Фото

В Болгарии археологи обнаружили статую Гермеса в древней канализационной трубе. Скульптура древнегреческого бога датируется ІІ веком нашей эры.

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Монумент первый в своем роде найден в Болгарии. Ученые впечатлены, как хорошо он сохранился, пишет Reuters.

Руководитель археологической группы Людмил Вагалинский сказал, что находка является не только лучше сохранившейся статуей, обнаруженной в Гераклее Ситницы, но и во всей Болгарии. "Его голова сохранилась. Она в очень хорошем состоянии. Есть несколько переломов на руках. Но в целом состояние очень хорошее", – подчеркнул ученый.

Открытие мраморной статуи высотой 2 метра было сделано во время раскопок на месте древнего города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии на склоне вулканического холма Кожух вблизи Петрича.

Вагалинский и исторический музей Петрича вели раскопки в этом районе с 2007 года и обнаружили, что город Гераклея, который находится недалеко от границы с Грецией, был современным для своего времени, ведь построен с большой элегантностью.

Людмил Вагалинский предполагает, что статую, вероятно, зарыли жители города после сильного землетрясения в IV веке нашей эры, чтобы сохранить свое религиозное наследие во время распространения христианства.

Найденная скульптура Гермеса является римской копией древнегреческого подлинника. По словам археологов, в мире сохранилось очень мало подобных изваяний, и у многих отсутствуют головы.

OBOZ.UA ранее писал, что итальянские строители случайно раскопали 2000-летний сад римского императора Калигулы.

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